"Безумный Макс" и "Сайлент Хилл" в одном флаконе. На Ростовскую область и Ставрополье обрушилась пыльная буря — видео

Ростов-на-Дону накрыла самая настоящая пылевая буря. Причиной возникновения редкого природного катаклизма стал сильнейший ветер, который наблюдается в регионе с самого утра.

Как сообщает телеграм-канал "Ростов № 1", восточный ветер с порывами до 26 метров в секунду поднял пыль с полей и берегов обмелевшего Дона. Из-за этого большинству судов на реке пришлось встать на якорь. Отмечается, что видимость продолжает ухудшаться, а самолёты, направляющиеся в аэропорт Платов, вынуждены уходить на запасные аэродромы.

Жертвами урагана уже стали по меньшей мере два человека: сильнейший порыв ветра уронил дерево на машину, в результате чего от полученных травм скончались пассажир и водитель автомобиля.

Буря разыгралась не только в столице области, но и за её пределами и даже задела соседние регионы. Так, ураганный ветер снёс ограждение стройки в городе Шахты, что в 70 километрах от Ростова-на-Дону, а значительное ухудшение видимости наблюдают автомобилисты на востоке Ставрополья.

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