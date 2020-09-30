В Тюмени мать устроила пьяный эфир в соцсети, пока 12-летний сын умолял не позорить его. Женщину могут отправить на лечение

Видео © VK / "Инцидент Тюмень"

Жительница Тюмени устроила пьяный прямой эфир в приложении для знакомств, в ходе которого обматерила своего 12-летнего сына в "воспитательных целях" якобы из-за того, что тот курит. Об этом сообщает телеграм-канал "Подъём".

В опубликованном в Сети видео слышно, что мальчик несколько раз просит выключить видео, а потом в словесной перепалке заявляет, что он "лучше будет пить мочу", чем жить с матерью, которая "позорит его на всю страну". Как отмечает издание, ролик, предположительно, был снят ещё зимой, но подписчики женщины уверяют, что она "так чудит" каждый день. В прямых эфирах женщина также задавалась вопросом, в чём она "конченая", и отмечала, что её дети живут в достатке.

Кроме того, одноклассники подростка рассказали, что он не появлялся в школе две недели. Мать объяснила отсутствие сына на учёбе мерами безопасности, так как все болеют и она не хочет подвергать ребёнка угрозе. Об этом "Подъёму" рассказал уполномоченный по правам ребёнка Тюменской области Андрей Степанов.

Он также сообщил, что женщина будет наказана как минимум по статье "Неисполнение родительских обязанностей". Омбудсмен при этом отметил, что жительница Тюмени одна воспитывает ребёнка и важно помочь семье, поэтому мать могут отправить на лечение.

— Задача — сохранить семью, помочь прежде всего мальчику и через систему социальной помощи — маме. Либо пролечить её. Вот сейчас будем составлять для семьи индивидуальную программу реабилитации, — рассказал Степанов.

Он отметил, что во время общения женщина находилась в неадекватном состоянии.