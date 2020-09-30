Полиция Испании задержала россиян и болгар с 35 тоннами гашиша

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Полиция Испании перехватила крупную партию наркотиков, которые перевозились по морю. Всего оперативники изъяли 35 тонн гашиша. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Отмечается, что расследование по этому делу началось ещё в марте прошлого года. Тогда полиция перехватила парусник, на борту которого находилось 4,6 килограмма гашиша. С тех пор следователи провели колоссальную работу в пяти странах с привлечением кораблей, вертолётов и самолётов таможенной службы. Преступная организация неоднократно меняла названия и флаги своих морских судов, но в конечном итоге морские наркокурьеры были задержаны.

В полиции добавили, что прошедшая операция стала крупнейшей в истории Испании. В ходе неё в течение пяти дней было перехвачено четыре парусника с наркотиками, а задержанными оказались девять человек, в том числе и граждане России.