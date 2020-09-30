Легковушка влетела в группу девушек-подростков под Воркутой. Одна из школьниц погибла

В посёлке Воргашор под Воркутой автомобиль Volkswagen Polo въехал в группу девушек-подростков. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Республике Коми, инцидент произошёл вечером 30 сентября.

Уточняется, что за рулём транспортного средства находился 18-летний молодой человек. В результате наезда от полученных травм умерла 16-летняя девушка. Ещё трое подростков в возрасте 15–16 лет получили травмы различной степени тяжести.

В данный момент следственные органы совместно с сотрудниками ГИБДД устанавливают все причины и обстоятельства случившегося. Управление СКР по региону инициировало передачу материалов проверки по факту ДТП в производство следователей Следкома.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на следственное управление, погибшая и пострадавшие передвигались по проезжей части. Сейчас водитель авто проходит медицинское освидетельствование.