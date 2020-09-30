СМИ: Спецслужбы США хотели отравить или похитить Ассанжа

Спецслужбы Соединённых Штатов планировали отравить или похитить основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Об этом сообщает издание The Guardian.
Как утверждается, детали операции раскрыл экс-сотрудник частного охранного предприятия UC Global, вместе с которым американская разведка обсуждала способы избавиться от Ассанжа. В настоящее время мужчина проходит свидетелем по делу об экстрадиции основателя WikiLeaks в Штаты.
По его словам, в 2017 году американские спецслужбы предлагали руководителю UC Global Дэвиду Моралесу применить "более радикальные меры" по отношению к австралийцу.
— Предлагалось оставить дверь Посольства Эквадора открытой, чтобы можно было зайти внутрь и похитить либо отравить Ассанжа, — поведал бывший сотрудник компании в ходе заседания суда.
Трамп согласился помиловать Ассанжа. Но с одним условиемВ случае экстрадиции в США журналисту грозит 175 лет тюрьмы.
Добавим, что руководство охранного предприятия поручило работнику установить в дипмиссии новые камеры видеонаблюдения, которые могли бы писать звук и вести прямые трансляции. Отмечается, что это было нужно, "чтобы друзья в США" в режиме реального времени видели и слышали всё, что происходит в здании посольства.
По словам мужчины, такие задания его встревожили, он заявил руководству, что провернуть подобное невозможно с технической точки зрения. В свою очередь Дэвид Моралес отправил ему подробные инструкции.
— Очевидно, что документ был предоставлен третьей стороной. И этой стороной, как считает свидетель, была разведка США, — подчеркнул во время заседания адвокат Ассанжа Марк Саммерс.
Экс-сотруднику UC Global, сообщившему о планах американской стороны, пообещали не раскрывать его личность, чтобы не подвергать опасности его жизнь.
Напомним, что в Лондоне проходят слушания по делу об экстрадиции Ассанжа в США. В 2010 году после множества публикаций, в том числе о военных операциях США в Афганистане и Ираке и об условиях содержания людей в американской тюрьме Гуантанамо, основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж приехал в Швецию, где планировал получить защиту, однако вскоре был обвинён в преступлениях на сексуальной почве. Затем он долгое время прятался в Посольстве Эквадора в Великобритании, однако после того, как Ассанжа лишили убежища, его арестовала британская полиция. В случае выдачи США журналисту грозит тюремное заключение сроком до 175 лет.
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