Исторический момент! "Краснодар" впервые пробился в групповой этап Лиги чемпионов

Для "Краснодара" матч в Салониках против ПАОКа имел особенное значение. Да, первая встреча завершилась победой (2:1), но играть на выезде в Греции всегда трудно. И "быки" это знают не понаслышке. В прошлом году они были разгромлены "Олимпиакосом" на выезде (0:4), а также проиграли им дома (1:2), лишившись шанса пробиться в групповой этап самого престижного европейского турнира. В этом сезоне у краснодарцев всё получилось!

Решающий выездной матч выдался непростым. Ещё и на руку для нашей команды встреча прошла без местных болельщиков. Счёт был открыт лишь на 73-й минуте — и то после ошибки Игоря Смольникова. Защитник сделал, казалось бы, неудачную передачу не на своего напарника, а на противника, который случайно отбил мяч прямо в собственные ворота. Это автогол!

Держи первый гол «Краснодара». Смольников прорвался по флангу, а Михалидис великолепно положил в свои 👏https://t.co/oUx8RZaIHa pic.twitter.com/8GjoJjcaZf — Матч ТВ (@MatchTV) September 30, 2020

ПАОК всё же сдаваться не стал и быстро сравнял счёт — 1:1. Однако спустя всего минуту Реми Кабелла вернул преимущество "Краснодару". Как итог — 2:1. И это исторический момент — "Краснодар" впервые в своей истории сыграет в групповом этапе Лиги чемпионов.

Теперь сразу три наших клуба (ещё "Зенит" и "Локомотив") будут выступать в Лиге чемпионов. А такого ещё никогда не было!