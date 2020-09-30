"Немцы называют Путиным". Зачем Черчесов вызвал в сборную защитника из Германии

Александр Жиров — свежее лицо для сборной России по футболу. Станислав Черчесов приучил к тому, что любит только проверенных бойцов, однако и новые лица в его списках периодически появляются. Мы помним истории с Николаем Комличенко и Александром Соболевым, которые хоть и не сразу, но всё-таки добрались до главной команды страны. С Жировым другой случай: мало кто мог ожидать появления защитника в окончательном списке Черчесова. Но как же он туда попал?

Жиров далеко не юный талант, футболисту уже 29 лет. Однажды он уже попал в расширенный список Фабио Капелло, но в итоговом составе так и не оказался. Вряд ли он появится на поле и в октябрьских матчах сборной: Черчесов обычно даёт новичкам время освоиться и только потом постепенно вводит в состав, если его устраивает их уровень игры. Сам главный тренер сборной объяснил неожиданный выбор дефицитом игроков на позиции центрального защитника.

Я не понаслышке знаю уровень второй Бундеслиги, поэтому у нас есть возможность вызвать Жирова и воочию его сравнить с теми игроками, которые у нас на сборах. Также сделать определённые тесты, чтобы у нас была информация. И продолжим наблюдать за ним. Если мы его не посмотрим и не проверим. Если бы все были в порядке, то, возможно, этого вызова не было бы Станислав Черчесов Главный тренер сборной России

Логика Черчесова вроде бы понятна: Нойштедтер уже без клуба, его не вызовешь, Егор Сорокин тренерский штаб не устроил. А позиция центрдефа настолько проблемная, что уже активно пошли разговоры о натурализации француза Самюэля Жиго из "Спартака". Поэтому главный тренер решил обратить свой взор на Германию, чтобы вживую оценить уровень Александра Жирова.

Жиров — воспитанник барнаульского футбола, начинал в местном "Динамо", затем были "Волгарь", "Анжи", "Томь", "Краснодар", но надолго защитник нигде не задерживался. Перезапускать карьеру Александр уехал в немецкий подвал — клуб второй немецкой Бундеслиги "Зандхаузен". По словам самого игрока, из-за перехода он сильно проиграл в деньгах, зато получил колоссальный опыт, причём не только футбольный, но и жизненный. Ведь играть в Германии — это не то же самое, что даже в условной Италии или Испании. Здесь английский не в почёте, говорят только на немецком, поэтому Жирову пришлось учить язык и завоёвывать уважение тренеров и партнёров по команде. За два с половиной года он с этой задачей справился — поначалу получил только почетное прозвище - коллеги и болельщики окрестили его Путиным, а теперь заслужил капитанскую повязку.

Меня в команде сразу стали называть Путиным, потому что это их главная ассоциация с Россией. Сейчас я работаю и наслаждаюсь тем, что имею. Недавно мне доверили капитанскую повязку. Тренер сказал, что ему нравится, как я тренируюсь, какой я человек в плане ментальности. Я сказал, что для меня это честь Александр Жиров Защитник сборной России

В прошедшем сезоне Жиров стал одним из основных столпов обороны "Зандхаузена": провёл за команду 32 матча в чемпионате и занял с клубом десятое место в Бундеслиге-2. Таких полноценных сезонов в карьере 29-летнего защитника до этого было всего два: в 2014/2015 он зарекомендовал себя в "Волгаре", когда и привлёк внимание Фабио Капелло, и в 2015/2016, когда он играл за "Анжи" и даже отметился тогда победным голом в ворота "Спартака".

Жиров (справа) против форварда "Спартака" Юры Мовсисяна в победном для "Анжи" матче в августе 2015 года. Фото © ТАСС / Станислав Красильников

Однако все эти красивые истории со списком Капелло и голом "Спартаку" не дали карьере Жирова никакого особенного толчка. На свой пик он, кажется, выходит только сейчас, спустя пять лет после тех событий. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Жирова в скромные 800 тысяч евро, даже многострадальный Кутепов стоит больше — два миллиона. Однако как раз на фоне вызова в сборную России появились новости о том, что Жирова очень хочет заполучить двукратный чемпион Германии "Ганновер", который сейчас тоже страдает во второй Бундеслиге.

Сторонники конспирологических теорий увидели в этом скрытый смысл. Ведь при всех своих талантах Жиров не поражал своей игрой второй немецкий дивизион, однако заслужил вдруг вызов в главную команду своей страны. Такое событие всегда поднимает статус футболиста, а значит, и суммы, которые будут фигурировать при его трансфере. И он очень вовремя нарисовался.