"Немцы называют Путиным". Зачем Черчесов вызвал в сборную защитника из Германии

Александр Жиров — свежее лицо для сборной России по футболу. Станислав Черчесов приучил к тому, что любит только проверенных бойцов, однако и новые лица в его списках периодически появляются. Мы помним истории с Николаем Комличенко и Александром Соболевым, которые хоть и не сразу, но всё-таки добрались до главной команды страны. С Жировым другой случай: мало кто мог ожидать появления защитника в окончательном списке Черчесова. Но как же он туда попал?
CoViD, конфликт футболистов и травмы — не помеха. Сборная России готова к первому матчу после карантинаСпустя 10 месяцев подопечные Станислава Черчесова снова собрались вместе
Жиров далеко не юный талант, футболисту уже 29 лет. Однажды он уже попал в расширенный список Фабио Капелло, но в итоговом составе так и не оказался. Вряд ли он появится на поле и в октябрьских матчах сборной: Черчесов обычно даёт новичкам время освоиться и только потом постепенно вводит в состав, если его устраивает их уровень игры. Сам главный тренер сборной объяснил неожиданный выбор дефицитом игроков на позиции центрального защитника.
Я не понаслышке знаю уровень второй Бундеслиги, поэтому у нас есть возможность вызвать Жирова и воочию его сравнить с теми игроками, которые у нас на сборах. Также сделать определённые тесты, чтобы у нас была информация. И продолжим наблюдать за ним. Если мы его не посмотрим и не проверим. Если бы все были в порядке, то, возможно, этого вызова не было бы
Логика Черчесова вроде бы понятна: Нойштедтер уже без клуба, его не вызовешь, Егор Сорокин тренерский штаб не устроил. А позиция центрдефа настолько проблемная, что уже активно пошли разговоры о натурализации француза Самюэля Жиго из "Спартака". Поэтому главный тренер решил обратить свой взор на Германию, чтобы вживую оценить уровень Александра Жирова.
Жиров — воспитанник барнаульского футбола, начинал в местном "Динамо", затем были "Волгарь", "Анжи", "Томь", "Краснодар", но надолго защитник нигде не задерживался. Перезапускать карьеру Александр уехал в немецкий подвал — клуб второй немецкой Бундеслиги "Зандхаузен". По словам самого игрока, из-за перехода он сильно проиграл в деньгах, зато получил колоссальный опыт, причём не только футбольный, но и жизненный. Ведь играть в Германии — это не то же самое, что даже в условной Италии или Испании. Здесь английский не в почёте, говорят только на немецком, поэтому Жирову пришлось учить язык и завоёвывать уважение тренеров и партнёров по команде. За два с половиной года он с этой задачей справился — поначалу получил только почетное прозвище - коллеги и болельщики окрестили его Путиным, а теперь заслужил капитанскую повязку.
Меня в команде сразу стали называть Путиным, потому что это их главная ассоциация с Россией. Сейчас я работаю и наслаждаюсь тем, что имею. Недавно мне доверили капитанскую повязку. Тренер сказал, что ему нравится, как я тренируюсь, какой я человек в плане ментальности. Я сказал, что для меня это честь
В прошедшем сезоне Жиров стал одним из основных столпов обороны "Зандхаузена": провёл за команду 32 матча в чемпионате и занял с клубом десятое место в Бундеслиге-2. Таких полноценных сезонов в карьере 29-летнего защитника до этого было всего два: в 2014/2015 он зарекомендовал себя в "Волгаре", когда и привлёк внимание Фабио Капелло, и в 2015/2016, когда он играл за "Анжи" и даже отметился тогда победным голом в ворота "Спартака".
Жиров (справа) против форварда "Спартака" Юры Мовсисяна в победном для "Анжи" матче в августе 2015 года. Фото © ТАСС / Станислав Красильников
Однако все эти красивые истории со списком Капелло и голом "Спартаку" не дали карьере Жирова никакого особенного толчка. На свой пик он, кажется, выходит только сейчас, спустя пять лет после тех событий. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Жирова в скромные 800 тысяч евро, даже многострадальный Кутепов стоит больше — два миллиона. Однако как раз на фоне вызова в сборную России появились новости о том, что Жирова очень хочет заполучить двукратный чемпион Германии "Ганновер", который сейчас тоже страдает во второй Бундеслиге.
Сторонники конспирологических теорий увидели в этом скрытый смысл. Ведь при всех своих талантах Жиров не поражал своей игрой второй немецкий дивизион, однако заслужил вдруг вызов в главную команду своей страны. Такое событие всегда поднимает статус футболиста, а значит, и суммы, которые будут фигурировать при его трансфере. И он очень вовремя нарисовался.
Уткин крепко наехал на Черчесова из-за игрока "Краснодара". Зачем ему скандал?"Краснодар" на своём официальном сайте объявил о подписании нового трудового соглашения с Иваном Игнатьевым. Сам футболист пока отрицает это. Лайф разбирался, что происходит?
Черчесова уже обвиняли в том, что он влияет на игроков через агентов, на что главный тренер сборной лишь развёл руками. Сейчас некоторые считают, что наставник помогает своим друзьям выгоднее провести сделку по продаже Жирова, чтобы те получили больший процент. Если Жиров в итоге окажется в сборной России лишь случайным туристом, которого на пушечный выстрел не подпустят к основному составу, эти домыслы станут чуть ближе к реальности.
Футбол. Интересное по теме
"Немцы называют Путиным". Зачем Черчесов вызвал в сборную защитника из Германии
сегодня в 16:45
"Это не смешно". Семак раскритиковал журналистов за фейковую переписку его жены с игроком ЦСКА
сегодня в 13:51
РФС не планирует сокращать количество фанатов на матчах РПЛ из-за распространения CoViD-19
сегодня в 12:55
Комментариев: 0