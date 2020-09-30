"Началась непонятная тусовка в клетке". Боец Бикрёв рассказал Лайфу о судейском скандале на турнире FNG

В третьем раунде боя Бикрёва и Амирова произошёл ключевой эпизод противостояния. Претендент нанёс удар коленом в голову чемпиона, но в этот момент показалось, что Бикрёв касается настила клетки тремя конечностями, что автоматически делает удар нелегитимным.

Рефери поединка Станислав Новицкий принял решение остановить схватку и разобраться, был ли нанесён удар по правилам, при помощи видеоповтора. В итоге 15-минутного разбирательства судейской коллегией было принято решение признать удар коленом в исполнении Вольника легитимным. Но странным образом вместо того, чтобы дать бойцам возможность продолжить поединок, судьи решили присудить победу и пояс чемпиона Шамилю. Удивительно это в первую очередь потому, что Дмитрий не был нокаутирован или даже потрясён… В интервью Лайфу экс-чемпион поделился своими эмоциями от случившегося.

— Дмитрий, наверняка ты уже пересмотрел бой, всё проанализировал. Согласен ли ты с решением судей?

— Мои эмоции после боя было не передать. Если честно, я был очень удивлён. Уже во время боя всё, что происходило со мной, было похоже на сон. Я согласен с решением судей, смысл в том, что они остановили бой, увидев запрещённые действия, а не остановили бой, потому что зафиксировали нокаут, просто кое-кто не послушал их и принял решение, что пояс нужно кому-то вручить. Я не согласен именно с этими действиями, судьи должны были оценить обстановку и продолжить бой, они в целом и говорили про это.

— На твой взгляд, почему судьи не приняли решение продолжить поединок? Ведь это решение было единственно верным, если считать удар Амирова легитимным.

— Вот в том-то и дело, что судьи приняли решение продолжить бой, и Камилу Гаджиеву про это говорилось, но почему-то этого никто не услышал, и в клетку вошли все секунданты Амирова. Началась уже чисто тусовка в клетке непонятная. Соответственно, было потрачено слишком много времени, чтобы что-то сделать, и, наверное, Камил решил, что нет смысла в продолжении. Хотя контекст был, конечно, странный, мол, сейчас мы вручаем пояс, потому что мы обязаны вручить пояс, но если потом скажут, что бой является несостоявшимся и технические действия были запрещённые, то тогда мы отменим решение. По факту судьи уже тогда говорили, что никакой остановки боя не было и нужно продолжать, но почему-то все про это забыли.

— Камил Гаджиев объявил о том, что будет создана специальная коллегия, которая будет решать исход боя. Как ты относишься к этой идее, ждёшь ли ты, что тебе вернут пояс?

— Я надеюсь, что, конечно, восторжествует справедливость, потому что всё было видно, но по факту непонятно, почему так произошло. Я не надеюсь, что мне вот таким образом вернут пояс, пусть он даже будет просто вакантным, а мы подерёмся за него. Таким путём пояс мне не нужен, как и любому спортсмену, думаю, что даже и Амирову. Но, как оказалось, неважно, как достался, и так сойдёт… А ещё он увидел, что он нокаут где-то сделал, это, конечно, бред полнейший!

— Так или иначе, но между вами должен состояться реванш. В первом бою случилось то, что и предсказывали эксперты: Амиров будет искать счастья в тейкдаунах, контроле, а ты ждать момента, когда соперник устанет. На твой взгляд, сценарий рематча будет идентичен вашей первой встрече или возможны сюрпризы как с твоей стороны, так и со стороны Шамиля Амирова?

— План на бой был такой: дождаться момента, когда Амиров устанет, на это было отведено два раунда. Так как бой пятираундовый, готовились работать и включаться с середины боя. В принципе, по рисунку поединка так и получилось — в третьем раунде начали включаться мои активные действия, а у него не сильно получались тот самый его пресловутый контроль в партере и проходы, после чего и вылетело это колено. В реванше, думаю, всё будет по-другому, будет интереснее. Я его понял, мы поработали, поэтому, думаю, будет новый план, другая картинка.

— После первого раунда между вами случилась перепалка. Можешь рассказать, о чём вы говорили и насколько обоснованным было решение рефери Новицкого снять с Амирова балл?

— После первого раунда перепалка была не у нас с Шамилем, а его секунданты очень рьяно реагировали, защищали его. Я у него просто спросил, зачем он ударил меня ногой в голову, а он ответил, что просто не знал, что так нельзя, и всё. Мы пожали руки, улыбнулись и продолжили бой.

— Ведутся ли переговоры о реванше? Если да, то ориентировочно когда он возможен?