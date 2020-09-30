Не вписалась в поворот. На Сицилии россиянка несколько раз перевернулась на авто и погибла

На итальянском острове Сицилия 53-летняя уроженка России не справилась с управлением автомобилем на повороте и врезалась в стену, ограждающую территорию пиццерии. После этого её машина отлетела и несколько раз перевернулась, сообщает портал Nuovosud.
В Хабаровском крае перевернулся автобус с 44 пассажирами — видеоРазличные травмы получили по меньшей мере 12 человек.
Авария произошла поздно вечером 29 сентября, как видно на опубликованных кадрах, автомобиль женщины сильно повреждён и лежит на крыше. По некоторым данным, водитель после ДТП смогла выбраться из покорёженной машины. Однако прибывшие на место медики не смогли ей помочь, и она скончалась. Полицейские устанавливают причину ДТП.
Ранее Лайф публиковал фотографии с места ДТП экскурсионного автобуса с российскими туристами из Москвы в Турции, в результате которого пострадало семь человек.
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