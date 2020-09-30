Не вписалась в поворот. На Сицилии россиянка несколько раз перевернулась на авто и погибла

На итальянском острове Сицилия 53-летняя уроженка России не справилась с управлением автомобилем на повороте и врезалась в стену, ограждающую территорию пиццерии. После этого её машина отлетела и несколько раз перевернулась, сообщает портал Nuovosud.

Авария произошла поздно вечером 29 сентября, как видно на опубликованных кадрах, автомобиль женщины сильно повреждён и лежит на крыше. По некоторым данным, водитель после ДТП смогла выбраться из покорёженной машины. Однако прибывшие на место медики не смогли ей помочь, и она скончалась. Полицейские устанавливают причину ДТП.