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Не вписалась в поворот. На Сицилии россиянка несколько раз перевернулась на авто и погибла

Причина ДТП выясняется.

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Фото © Nuovosud

На итальянском острове Сицилия 53-летняя уроженка России не справилась с управлением автомобилем на повороте и врезалась в стену, ограждающую территорию пиццерии. После этого её машина отлетела и несколько раз перевернулась, сообщает портал Nuovosud.

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Различные травмы получили по меньшей мере 12 человек.

Авария произошла поздно вечером 29 сентября, как видно на опубликованных кадрах, автомобиль женщины сильно повреждён и лежит на крыше. По некоторым данным, водитель после ДТП смогла выбраться из покорёженной машины. Однако прибывшие на место медики не смогли ей помочь, и она скончалась. Полицейские устанавливают причину ДТП.

Ранее Лайф публиковал фотографии с места ДТП экскурсионного автобуса с российскими туристами из Москвы в Турции, в результате которого пострадало семь человек.

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