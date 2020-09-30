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В Telegram появилась новая функция

Она появится после того, как пользователи обновят приложение.

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Фото © Pixabay

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров объявил о запуске новой функции, которая позволит писать комментарии в каналы. Об этом он рассказал в собственном телеграм-канале.

Сегодня мы добавляем встроенную функцию комментариев в каналах. После обновления Telegram вы сможете оставлять комментарии в некоторых каналах, в том числе и в этом, — отметил Дуров.

Telegram начал массово удалять каналы 18+

Сообщества удаляются без предупреждений, администраторы получают ограничения на пользование мессенджером.

Кроме того, основатель мессенджера подчеркнул, что записи пользователей будут похожи на групповой чат, то есть все комментарии будут прикреплены к определённому каналу. Дуров также заметил, что комментаторы смогут оставлять голосовые сообщения или GIF-изображения, а администраторам каналов будет разрешено вводить соответствующие ограничения.

Ранее Лайф сообщал о сбоях в работе Telegram. В частности, о проблемах заявляли пользователи из России, Белоруссии, Украины, стран Европы и Латинской Америки.

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