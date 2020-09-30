В Telegram появилась новая функция

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров объявил о запуске новой функции, которая позволит писать комментарии в каналы. Об этом он рассказал в собственном телеграм-канале.

— Сегодня мы добавляем встроенную функцию комментариев в каналах. После обновления Telegram вы сможете оставлять комментарии в некоторых каналах, в том числе и в этом, — отметил Дуров.

Кроме того, основатель мессенджера подчеркнул, что записи пользователей будут похожи на групповой чат, то есть все комментарии будут прикреплены к определённому каналу. Дуров также заметил, что комментаторы смогут оставлять голосовые сообщения или GIF-изображения, а администраторам каналов будет разрешено вводить соответствующие ограничения.