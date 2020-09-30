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Стали известны сроки выхода России на плато по коронавирусу

Для того чтобы он произошёл, необходимо соблюдение ряда условий.

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Фото © Кирилл Кухмарь / ТАСС

В ближайшие пару недель Россия может выйти на плато по заболеваемости коронавирусной инфекцией, ориентировочно, на уровне девяти тысяч выявленных случаев в сутки. Такое мнение выразила заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная в эфире канала "Россия 24".

Названо условие, при котором в России введут ограничительные меры по CoViD-19

Выход на плато может произойти уже в октябре, если граждане будут соблюдать меры профилактики инфекции.

Может быть, уже через несколько дней или пару недель мы достигнем этого уровня. И, возможно, это будет не более девяти тысяч, — сказала специалист.

Пшеничная отметила, что основной фактор, влияющий на ситуацию, — это степень ответственности следованию правилам социальной безопасности, а также соблюдаемые меры профилактики.

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Женщина также страдает сахарным диабетом, морбидным ожирением и заболеванием сердечно-сосудистой системы.

Ранее её коллега — советник директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев — подтвердил данные о выходе России на плато заболеваемости CoViD-19 в октябре и указал на тот факт, что в нынешних условиях если и будет рост числа новых случаев, то он не достигнет весенних показателей.

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