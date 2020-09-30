Стали известны сроки выхода России на плато по коронавирусу

В ближайшие пару недель Россия может выйти на плато по заболеваемости коронавирусной инфекцией, ориентировочно, на уровне девяти тысяч выявленных случаев в сутки. Такое мнение выразила заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная в эфире канала "Россия 24".

— Может быть, уже через несколько дней или пару недель мы достигнем этого уровня. И, возможно, это будет не более девяти тысяч, — сказала специалист.

Пшеничная отметила, что основной фактор, влияющий на ситуацию, — это степень ответственности следованию правилам социальной безопасности, а также соблюдаемые меры профилактики.