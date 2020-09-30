"Мы остались без ничего, всё сгорело!" В селе под Воронежем пламя охватило постройки вместе с животными — видео

Ушлые застройщики и безалаберность властей. Кто ответит за масштабные пожары в Воронежской области Как и в 2010 году, Воронежскую область вновь охватили крупные пожары. Горели сразу шесть районов — общая площадь огня превысила 200 гектаров. Ситуацию усугублял сильный ветер, который разносил пламя. Следственный комитет по Воронежской области уже начал проверки по статье "Халатность", в рамках которых будут изучать работу чиновников, отвечавших за противопожарные мероприятия. Силовики отрабатывают версии поджогов леса ради ценных участков под строительство особняков.