"Мы остались без ничего, всё сгорело!" В селе под Воронежем пламя охватило постройки вместе с животными — видео

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В посёлке Николаевка Воронежской области спасатели вместе с местными жителями пытаются потушить крупный пожар площадью более 35 гектаров, который уже уничтожил 25 строений и оставил десятки людей без крыши над головой. По словам людей, возгорание началось днём, когда многие были на работе, в результате не смогли спасти имущество и животных.
Искра возникла, когда на линию электропередачи упало дерево. От искр загорелись сухие листья и лесная подстилка. Сильный ветер сделал своё дело — огонь распространился очень быстро, сказано в сообщении в паблике "Настоящий Воронеж" в соцсети "ВКонтакте".
— Пришла с работы, вся улица горит. Дети со свекровью были дома, я позвонила им, сказала уходить. Мы остались без ничего, ничего не удалось спасти, мы вдвоём (с мужем. — Прим. Лайфа) оба на работе были, — рассказала жительница Николаевки.
Под Воронежем снова полыхают лесные пожары. Водителям приходится преодолевать стену огня — видеоДеревья горят на границе регионов, поэтому управления МЧС РФ не сразу смогли определиться, кто ответственен за тушение.
Погорельцев эвакуировали в пункт временного размещения. Сохраняется опасность распространения огня на ближайшие сёла.
Ушлые застройщики и безалаберность властей. Кто ответит за масштабные пожары в Воронежской областиКак и в 2010 году, Воронежскую область вновь охватили крупные пожары. Горели сразу шесть районов — общая площадь огня превысила 200 гектаров. Ситуацию усугублял сильный ветер, который разносил пламя. Следственный комитет по Воронежской области уже начал проверки по статье "Халатность", в рамках которых будут изучать работу чиновников, отвечавших за противопожарные мероприятия. Силовики отрабатывают версии поджогов леса ради ценных участков под строительство особняков.
По данным МЧС, в регионе остаётся сложная пожарная обстановка, к настоящему моменту общая площадь пожаров превысила 85 гектаров, за минувшие сутки было зафиксировано 125 вызовов, по всей области объявлен высший класс пожарной опасности.
Ранее Лайф публиковал видео эмоционального спасения пожарной машины из огня под Воронежем.
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