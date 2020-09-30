Вирусолог назвал главную ошибку россиян, заразившихся коронавирусом

Руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев рассказал, какую ошибку чаще всего допускают заразившиеся коронавирусом россияне.

В беседе с НСН вирусолог отметил, что нежелание обращаться к врачам и самолечение являются "самой большой ошибкой для болеющего человека".

— Если вам стало худо или если вы не можете идти в поликлинику, то вызовите врача и послушайте, что он вам скажет, — заметил микробиолог.

Кроме того, Зуев подчеркнул, что основным симптомом CoViD-19 считается потеря обоняния, однако это может быть признаком и ОРВИ, и гриппа.

— Это всё пневмотропные вирусы, поражающие дыхательную систему, — сообщил специалист.

Ранее доктор Александр Мясников рассказал, при каком состоянии человеку с коронавирусом необходимо вызвать врача или обратиться в больницу.