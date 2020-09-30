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Вирусолог назвал главную ошибку россиян, заразившихся коронавирусом

Потеря обоняния является главным симптомом инфекции, напомнил специалист.

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Фото © Pixabay

Руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев рассказал, какую ошибку чаще всего допускают заразившиеся коронавирусом россияне.

В беседе с НСН вирусолог отметил, что нежелание обращаться к врачам и самолечение являются "самой большой ошибкой для болеющего человека".

Если вам стало худо или если вы не можете идти в поликлинику, то вызовите врача и послушайте, что он вам скажет, — заметил микробиолог.

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Для того чтобы он произошёл, необходимо соблюдение ряда условий.

Кроме того, Зуев подчеркнул, что основным симптомом CoViD-19 считается потеря обоняния, однако это может быть признаком и ОРВИ, и гриппа.

Это всё пневмотропные вирусы, поражающие дыхательную систему, — сообщил специалист.

Ранее доктор Александр Мясников рассказал, при каком состоянии человеку с коронавирусом необходимо вызвать врача или обратиться в больницу.

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Также специалист напомнил о важности соблюдения антикоронавирусных мер.

Напомним, за минувшие сутки в России был зарегистрирован 8481 случай заражения CoViD-19. С начала пандемии в стране зафиксировано 1 176 286 случаев инфицирования коронавирусом. Общее число выздоровевших достигло 958 257, ещё 20 722 пациента скончались.

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