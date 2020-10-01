Познер пожалел Америку после "абсолютно позорных" дебатов Трампа и Байдена

Телеведущий и журналист Владимир Познер оценил минувшие предвыборные дебаты кандидатов в президенты США, в которых схлестнулись действующий глава государства Дональд Трамп и его оппонент от демократов Джо Байден.

В эфире НСН Познер отметил, что разговор между претендентами на кресло главы Белого дома в основном строился на взаимных оскорблениях.

— Эти два человека друг друга в основном оскорбляли, бросали обвинения в лицо друг другу. А о серьёзных вещах, о проблемах, которые сегодня существуют в Соединённых Штатах, как их решать, они вообще не говорили, — подчеркнул телеведущий.

Кроме того, Познер добавил, что дебаты Трампа и Байдена были "абсолютно позорными" и свелись к "постыдным обзываниям" друг друга.

— Они друг друга перебивали, друг друга не слушали. Это на меня произвело очень тяжёлое впечатление. После просмотра этих дебатов мне стало жалко Америку, — подытожил журналист.

Напомним, дебаты между действующим президентом США Дональдом Трампом и экс-вице-президентом Штатов Джо Байденом состоялись накануне. В ходе них Трамп неоднократно перебивал и прерывал соперника в гонке за пост главы государства, из-за чего тот посоветовал американскому президенту "заткнуться".