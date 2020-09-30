В Баку заявили об уничтожении восьми армянских "Градов". В Ереване эту информацию опровергли

Министерство обороны Азербайджана заявило об уничтожении восьми реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Град" Вооружённых сил Армении в зоне конфликта в Нагорном Карабахе.
Кроме того, ведомство опубликовало на своём сайте запись операции.
Армения показала перемещение турецких F-16 у зоны Карабахского конфликтаНа записи виден также воздушный командный пункт.
— В результате проведённых сегодня вечером боевых действий подразделений азербайджанской армии было уничтожено восемь вражеских реактивных систем залпового огня "Град", — говорится в сообщении оборонного ведомства.
При этом в Ереване опровергли заявление Баку об уничтожении на линии конфликта нескольких принадлежавших Карабаху РСЗО "Град". Как заявил представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян, эти сведения Азербайджана являются "абсолютной ложью".
Ранее сообщалось, что Владимир Путин и Эмманюэль Макрон провели телефонные переговоры, в ходе которых уделили особое внимание обострению конфликта в Нагорном Карабахе. А в МИД РФ выразили озабоченность информацией о переброске иностранных боевиков незаконных вооружённых формирований в зону боевых действий.
Продукты, крестики и записки солдатам. В Ереване добровольцы собирают гумпомощь для жителей Нагорного Карабаха — видеоТем временем в Минобороны НКР сообщили, что с начала конфликта погибло уже 104 военнослужащих.
Напомним, обострение давнего конфликта в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября. Азербайджан и Армения выступили с взаимными обвинениями в применении оружия и начали публиковать видеоролики уничтожения техники друг друга. Сообщалось, что жертвами боевых действий стали мирные жители. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил об угрозе существованию армянского народа, аргументировав этим право страны на самооборону.
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