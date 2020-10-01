Дочь канадского миллиардера отправили за решётку за финансирование секс-рабства

В США суд приговорил дочь экс-главы канадской корпорации Seagram миллиардера Эдгара Бронфмана Клэр к шести годам и девяти месяцам тюрьмы по делу о мошеннических операциях в секс-культе NXIVM. Об этом сообщает телеканал CNN.
До этого Бронфман призналась в том, что скрывала человека, который нелегально проживал в Штатах для неоплачиваемых "труда и услуг". Осуждённая также заявляла, что проводила мошеннические операции с банковскими картами от лица главы секс-культа Кита Раньера.
В итоге федеральный суд в Бруклине приговорил 41-летнюю Клэр Бронфман к 81 месяцу тюремного заключения. Стоит отметить, что прокуратура настаивала лишь на пяти годах тюрьмы. Последние два года наследница покойного канадского миллиардера провела под домашним арестом.
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Напомним, в 2018 году за участие в NXIVM было арестовано несколько человек. Среди задержанных, в частности, оказалась актриса сериала "Тайны Смолвиля" Эллисон Мак. Она также признала вину и сейчас ждёт приговора суда.
Лидер секты держал девушек в секс-рабстве и клеймил их своими инициаламиСекретное сообщество NXIVM, которое возглавляет Кит Раньер, совершало физическое и моральное насилие в отношении женщин, вступивших в него, сообщает New York Post.
Добавим, сообщество NXIVM начало своё существование во второй половине 1990-х годов и занималось "тренингами по самосовершенствованию". По данным прокуратуры, лидер секс-культа Кит Раньер был мошенником и создал себе гарем. Уточняется, что женщины находились в сексуальном рабстве, на них ставили клеймо с инициалами главы организации и морили голодом. Кроме того, у девушек вымогали деньги и требовали обнажённые фото или другую компрометирующую информацию на случай, если они захотят прекратить служить культу.
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