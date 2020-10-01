Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 17

Дочь канадского миллиардера отправили за решётку за финансирование секс-рабства

Женщину задержали два года назад.

79

Фото © Pixabay

В США суд приговорил дочь экс-главы канадской корпорации Seagram миллиардера Эдгара Бронфмана Клэр к шести годам и девяти месяцам тюрьмы по делу о мошеннических операциях в секс-культе NXIVM. Об этом сообщает телеканал CNN.

До этого Бронфман призналась в том, что скрывала человека, который нелегально проживал в Штатах для неоплачиваемых "труда и услуг". Осуждённая также заявляла, что проводила мошеннические операции с банковскими картами от лица главы секс-культа Кита Раньера.

В итоге федеральный суд в Бруклине приговорил 41-летнюю Клэр Бронфман к 81 месяцу тюремного заключения. Стоит отметить, что прокуратура настаивала лишь на пяти годах тюрьмы. Последние два года наследница покойного канадского миллиардера провела под домашним арестом.

Жительница Подмосковья задержана за продажу секс-видео со своими маленькими дочерьми

Личность покупателя ролика устанавливается.

Напомним, в 2018 году за участие в NXIVM было арестовано несколько человек. Среди задержанных, в частности, оказалась актриса сериала "Тайны Смолвиля" Эллисон Мак. Она также признала вину и сейчас ждёт приговора суда.

Лидер секты держал девушек в секс-рабстве и клеймил их своими инициалами

Секретное сообщество NXIVM, которое возглавляет Кит Раньер, совершало физическое и моральное насилие в отношении женщин, вступивших в него, сообщает New York Post.

Добавим, сообщество NXIVM начало своё существование во второй половине 1990-х годов и занималось "тренингами по самосовершенствованию". По данным прокуратуры, лидер секс-культа Кит Раньер был мошенником и создал себе гарем. Уточняется, что женщины находились в сексуальном рабстве, на них ставили клеймо с инициалами главы организации и морили голодом. Кроме того, у девушек вымогали деньги и требовали обнажённые фото или другую компрометирующую информацию на случай, если они захотят прекратить служить культу.

Выбор редакции

США не присоединились к санкциям Великобритании и Канады против Лукашенко и его окружения

сегодня в 01:57

Житель Екатеринбурга выиграл суд у компании, которая продала ему наматрасник, "лечащий" импотенцию

24 сентября, 20:19

Семьи погибших в самой массовой стрельбе в истории США получат 800 млн долларов

сегодня в 01:07

Дизайнер назвала способ борьбы с осенней депрессией

сегодня в 01:41

В Нигерии музыканта приговорили к смертной казни за "богохульную" песню в WhatsApp

сегодня в 00:57

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1
Узнавай важные новости первым
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.