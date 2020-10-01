Дочь канадского миллиардера отправили за решётку за финансирование секс-рабства

В США суд приговорил дочь экс-главы канадской корпорации Seagram миллиардера Эдгара Бронфмана Клэр к шести годам и девяти месяцам тюрьмы по делу о мошеннических операциях в секс-культе NXIVM. Об этом сообщает телеканал CNN.

До этого Бронфман призналась в том, что скрывала человека, который нелегально проживал в Штатах для неоплачиваемых "труда и услуг". Осуждённая также заявляла, что проводила мошеннические операции с банковскими картами от лица главы секс-культа Кита Раньера.

В итоге федеральный суд в Бруклине приговорил 41-летнюю Клэр Бронфман к 81 месяцу тюремного заключения. Стоит отметить, что прокуратура настаивала лишь на пяти годах тюрьмы. Последние два года наследница покойного канадского миллиардера провела под домашним арестом.

Напомним, в 2018 году за участие в NXIVM было арестовано несколько человек. Среди задержанных, в частности, оказалась актриса сериала "Тайны Смолвиля" Эллисон Мак. Она также признала вину и сейчас ждёт приговора суда.