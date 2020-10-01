США не присоединились к санкциям Великобритании и Канады против Лукашенко и его окружения

Власти Соединённых Штатов решили не присоединяться к санкциям Великобритании и Канады, которые направлены против действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко и его окружения. Как передаёт Reuters, ссылаясь сразу на четыре источника, это произошло из-за желания Вашингтона объединить усилия с Брюсселем. Американцы надеются на то, что ЕС выработает единую позицию по поводу ограничительных мер в отношении руководства республики, утверждает агентство.

В администрации Белого дома воздержались от данного решения, так как уверены в том, что в Евросоюзе будет достигнут консенсус по вопросу санкций в ходе заседания, которое запланировано на этой неделе. По словам одного из собеседников агентства, пакет санкций США, включая меры за "нарушения прав человека", был практически готов.

Ранее сообщалось, что во вторник официальные Лондон и Оттава ввели санкции против президента Белоруссии Александра Лукашенко, его сына Виктора, а также высокопоставленных членов правительства страны. В их заявлении было сказано, что "режим Лукашенко несёт ответственность за целый ряд нарушений прав человека в отношении представителей оппозиции, СМИ и населения Белоруссии в свете сфальсифицированных выборов".