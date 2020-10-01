США не присоединились к санкциям Великобритании и Канады против Лукашенко и его окружения

Власти Соединённых Штатов решили не присоединяться к санкциям Великобритании и Канады, которые направлены против действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко и его окружения. Как передаёт Reuters, ссылаясь сразу на четыре источника, это произошло из-за желания Вашингтона объединить усилия с Брюсселем. Американцы надеются на то, что ЕС выработает единую позицию по поводу ограничительных мер в отношении руководства республики, утверждает агентство.
В администрации Белого дома воздержались от данного решения, так как уверены в том, что в Евросоюзе будет достигнут консенсус по вопросу санкций в ходе заседания, которое запланировано на этой неделе. По словам одного из собеседников агентства, пакет санкций США, включая меры за "нарушения прав человека", был практически готов.
На Украине отказались указывать должность Лукашенко в официальных обращениях к БелоруссииРанее Киев не признал его законным лидером республики.
Ранее сообщалось, что во вторник официальные Лондон и Оттава ввели санкции против президента Белоруссии Александра Лукашенко, его сына Виктора, а также высокопоставленных членов правительства страны. В их заявлении было сказано, что "режим Лукашенко несёт ответственность за целый ряд нарушений прав человека в отношении представителей оппозиции, СМИ и населения Белоруссии в свете сфальсифицированных выборов".
Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента, в которых с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко. После этого в республике начались массовые протесты, которые продолжаются уже больше месяца. Оппозиция отказалась признавать итоги выборов и объявила о создании Координационного совета. Лукашенко назвал это попыткой захвата власти.
"Самостоятельное дело народа". Горбачёв призвал не вмешиваться в дела БелоруссииПо его мнению, у людей в республике есть возможность избежать военных действий.
23 сентября внезапно прошла инаугурация Александра Лукашенко. Несколько европейских стран и США отказались признать его законным лидером Белоруссии, а в Евросоюзе заявили, что своими действиями Лукашенко усугубляет кризис в стране. После этого были анонсированы санкции. Оппозиция республики объявила акцию неповиновения. Сам глава государства назвал упрёки "не то обидой, не то претензиями".
Протесты в Белоруссии. Хроника событий
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