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Малахов разделся для TikTok, но накачанный торс ведущего вызвал лишь насмешки молодёжи

Для обозначения ужасного стыда за кого-то другого молодое поколение использует слово "кринж". Это понятие прекрасно подходит для описания ролика Малахова.

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Кадр из видео © TikTok / malakhov007

В социальной сети для подростков (и, как оказалось, молодящихся звёзд среднего возраста) TikTok недавно появился новый тренд. Пользователи один за другим записывают "танец" под ремикс песни New Thang исполнителя Redfoo. Движения несложные, но объяснять их значение в СМИ будет неуместным. Лучше это видеть своими глазами.

Видео © TikTok / malakhov007

И, если кадры вызывают стыд сами по себе, можно обратить внимание на текст песни. В завирусившемся отрывке рэпер читает: "Потряси телом, детка. Двигай им из стороны в сторону. Землетрясение, землетрясение, вау, ты взрываешь мой разум!" Вопросов к одному из главных журналистов России очень много, и пользователи TikTok не стесняются их задавать, пишет Lenta.ru.

Дед, ты что делаешь?

top_interes

Дядь Андрюш, ты чё...

sekretnaya69

Так вот почему моя бабушка смотрит тебя 24 на 7

tobi_piz0

Не показывайте это моей бабушке, пожалуйста

_br1an_maps

Кадры из видео © TikTok / malakhov007

Кадры из видео © TikTok / malakhov007

Стоит отметить, что Малахов — далеко не единственный представитель "старшего поколения" в российском сегменте соцсети TikTok. Персонажи вроде Киркорова и Баскова тоже там обосновались. Последний недавно даже записал трек "Дико тусим" вместе с 18-летней TikTok-звездой Даней Милохиным.

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