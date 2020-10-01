Малахов разделся для TikTok, но накачанный торс ведущего вызвал лишь насмешки молодёжи

В социальной сети для подростков (и, как оказалось, молодящихся звёзд среднего возраста) TikTok недавно появился новый тренд. Пользователи один за другим записывают "танец" под ремикс песни New Thang исполнителя Redfoo. Движения несложные, но объяснять их значение в СМИ будет неуместным. Лучше это видеть своими глазами.
Видео © TikTok / malakhov007
И, если кадры вызывают стыд сами по себе, можно обратить внимание на текст песни. В завирусившемся отрывке рэпер читает: "Потряси телом, детка. Двигай им из стороны в сторону. Землетрясение, землетрясение, вау, ты взрываешь мой разум!" Вопросов к одному из главных журналистов России очень много, и пользователи TikTok не стесняются их задавать, пишет Lenta.ru.
Дед, ты что делаешь?
Дядь Андрюш, ты чё...
Так вот почему моя бабушка смотрит тебя 24 на 7
Не показывайте это моей бабушке, пожалуйста
Кадры из видео © TikTok / malakhov007
Стоит отметить, что Малахов — далеко не единственный представитель "старшего поколения" в российском сегменте соцсети TikTok. Персонажи вроде Киркорова и Баскова тоже там обосновались. Последний недавно даже записал трек "Дико тусим" вместе с 18-летней TikTok-звездой Даней Милохиным.
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