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Бывшая Тимати призналась, что Решетова закрутила роман с рэпером, когда она была беременна

Недавно Анастасия Решетова и Тимати объявили о своём расставании, которое произошло спустя 11 месяцев после рождения их сына. Подписчики принялись сочувствовать девушке. Однако некоторые решили, что "вице-мисс Россия" строила счастье на чужом несчастье и поэтому поплатилась.

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Фото © Instagram / volkonskaya.reshetova, missalena.92

Бышая возлюбленная Тимати — модель Алёна Шишкова — подтвердила слухи о том, что рэпер изменял ей с Анастасией Решетовой, когда она сама ждала ребёнка. Девушка долго обходила стороной эту тему, а потом даже опровергала чужие домыслы. Но теперь, отвечая на вопросы подписчиков в инстаграм-историях, решила признаться, что пережила предательство: "Они уже летали вместе, когда я была беременна. А в целом — да, она не виновата".

Фото © Instagram / missalena.92, Telegram / "Только никому"

Фото © Instagram / missalena.92, Telegram / "Только никому"

Правда, вскоре Алёна своё признание удалила, но оно разлетелось по Сети и не осталось без внимания Анастасии Решетовой, которая захотела прояснить ситуацию. Девушка заявила в сториз, что не позволит себя "очернять". "Вице-мисс Россия" отметила, что познакомилась с рэпером в 2014-м, когда тот уже был свободен. Однако в то время Шишкова и Тимати постили совместные снимки, в том числе с ребёнком.

Фото © Telegram / Yobajur

Фото © Telegram / Yobajur

Пользователи не горели желанием вставать на сторону Анастасии, ведь в Сети к тому же появились фото, на которых Тимати и Решетова засняты вместе в то время, когда дома его ждала Алёна. Тогда Решетова поспешила удалить сториз, решив закрыть тему личной жизни и не обсуждать её в соцсетях.

Фото © Telegram / Yobajur

Фото © Telegram / Yobajur

Надеюсь, все заскринили ту сториз. А теперь отправляйте её по пабликам и мусольте там как обычно. А мне больше не пишите по этой теме. Она закрыта и неактуальна. Давайте лучше поговорим о погоде. Спасибо

Анастасия Решетова

Фото © Instagram / volkonskaya.reshetova, missalena.92

Фото © Instagram / volkonskaya.reshetova, missalena.92

Напомним, что Анастасия Решетова и Тимати объявили о своих отношениях в 2015 году. 6 октября 2019 года у пары родился сын.

Тимати заподозрили в романе с татуировщицей, которая выложила нежные фото вскоре после его развода

Недавно поклонников шокировала неприятная новость: 37-летний основатель Black Star и его возлюбленная Анастасия Решетова разорвали отношения спустя 11 месяцев после рождения сына. И пользователи заподозрили, что у популярного рэпера уже назревает новый роман.

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