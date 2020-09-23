Тимати заподозрили в романе с татуировщицей, которая выложила нежные фото вскоре после его развода

Слухи о новом увлечении Тимати появились несколько дней назад. Фанаты предположили, что музыкант неровно дышит к тату-мастеру Анне Дарбицкой. А теперь девушка ещё больше заинтриговала юзеров, выложив в "Инстаграме" нежные совместные фото с рэпером.

Фото © Instagram / darbytattoo_official

На снимках молодые люди трепетно обнимают друг друга, а на одном из кадров Тимати, тепло улыбаясь, смотрит на эффектную блондинку. При этом Анна оставила многозначительную подпись, снабдив её несколькими эмодзи в виде сердечек.

Теперь можно 😌😊😍❤️❤️❤️ @timatiofficial 💘 Из поста в "Инстаграме" Анны Дарбицкой

Фото © Instagram / darbytattoo_official

Пользователи сразу завалили девушку комментариями, отмечая, что давно догадывались об их связи. А некоторые даже гневно возмущались, что Тимати променял свою возлюбленную на Анну.

Дааавно догадывалась))) aziza_yadgarova

Так и знала))) Настю жалко

s.d.sergeevna

Фото © Instagram / darbytattoo_official

А что её жалеть, она так же с Тимуром спала, когда Алёна была беременна, как говорится, всё вернулось бумерангом just.chi

Блин, мать своего сына променять на неё? 👎 has.mah.msk