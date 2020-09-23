Каменских позировала топлес в прозрачном белье, и остаётся загадкой, как такое смог допустить Потап

33-летняя избранница Потапа Настя Каменских раз за разом напоминает, за что в том числе он её полюбил. Певица выложила серию горячих фото в "Инстаграм", где предстала во всей красе.
Брюнетка сбросила с себя почти всю одежду и снялась полуобнажённой в солнечных лучах. Каменских распустила волосы, прикрыла бюст руками и приняла несколько пикантных поз, доказав, что остаётся в отличной форме.
За считаные часы девушка получила около 200 тыс. лайков. А фанаты, которым знойная загорелая красавица скрасила осенние будни, писали ей комплименты. "Попа — как у Ким, по-другому не скажешь!" — отметил один из них, отсылая к одноимённой песне исполнительницы. "Вы шикарны", — написала другая поклонница. Однако не все остались в восторге от откровенной фотосессии брюнетки, указывая, что она перешла черту.
Очень красиво, но это вульгарно выставлять
Потап, где ремень?
Да чего уж? трусы надо было тоже снять !!!! Хуже уже не будет!!!
Настя, я вас люблю, но это уже перебор
Настя Каменских — певица родом из Киева. В 2019 году девушка вышла замуж за своего коллегу Потапа, с которым её связывали длительные рабочие отношения. Недавно исполнительница презентовала свой новый альбом Ecléctica, который описала как "жгучий микс двух культур — латинских ритмов и украинского колорита".
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