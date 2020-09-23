Каменских позировала топлес в прозрачном белье, и остаётся загадкой, как такое смог допустить Потап

33-летняя избранница Потапа Настя Каменских раз за разом напоминает, за что в том числе он её полюбил. Певица выложила серию горячих фото в "Инстаграм", где предстала во всей красе.

Фото © Instagram / kamenskux

Брюнетка сбросила с себя почти всю одежду и снялась полуобнажённой в солнечных лучах. Каменских распустила волосы, прикрыла бюст руками и приняла несколько пикантных поз, доказав, что остаётся в отличной форме.

Фото © Instagram / kamenskux

За считаные часы девушка получила около 200 тыс. лайков. А фанаты, которым знойная загорелая красавица скрасила осенние будни, писали ей комплименты. "Попа — как у Ким, по-другому не скажешь!" — отметил один из них, отсылая к одноимённой песне исполнительницы. "Вы шикарны", — написала другая поклонница. Однако не все остались в восторге от откровенной фотосессии брюнетки, указывая, что она перешла черту.

Очень красиво, но это вульгарно выставлять elmi.accessories

Фото © Instagram / kamenskux

Потап, где ремень? getman738

Да чего уж? трусы надо было тоже снять !!!! Хуже уже не будет!!!

sveta_donskih

Настя, я вас люблю, но это уже перебор aleksandrapushinababenko