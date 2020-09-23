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Каменских позировала топлес в прозрачном белье, и остаётся загадкой, как такое смог допустить Потап

Девушка взбудоражила поклонников пикантными снимками.

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Фото © Instagram / kamenskux

33-летняя избранница Потапа Настя Каменских раз за разом напоминает, за что в том числе он её полюбил. Певица выложила серию горячих фото в "Инстаграм", где предстала во всей красе.

Фото © Instagram / kamenskux

Фото © Instagram / kamenskux

Брюнетка сбросила с себя почти всю одежду и снялась полуобнажённой в солнечных лучах. Каменских распустила волосы, прикрыла бюст руками и приняла несколько пикантных поз, доказав, что остаётся в отличной форме.

Фото © Instagram / kamenskux

Фото © Instagram / kamenskux

За считаные часы девушка получила около 200 тыс. лайков. А фанаты, которым знойная загорелая красавица скрасила осенние будни, писали ей комплименты. "Попа — как у Ким, по-другому не скажешь!" — отметил один из них, отсылая к одноимённой песне исполнительницы. "Вы шикарны", — написала другая поклонница. Однако не все остались в восторге от откровенной фотосессии брюнетки, указывая, что она перешла черту.

Очень красиво, но это вульгарно выставлять

elmi.accessories

Фото © Instagram / kamenskux

Фото © Instagram / kamenskux

Потап, где ремень?

getman738

Да чего уж? трусы надо было тоже снять !!!! Хуже уже не будет!!!


sveta_donskih

Настя, я вас люблю, но это уже перебор

aleksandrapushinababenko

Настя Каменских — певица родом из Киева. В 2019 году девушка вышла замуж за своего коллегу Потапа, с которым её связывали длительные рабочие отношения. Недавно исполнительница презентовала свой новый альбом Ecléctica, который описала как "жгучий микс двух культур — латинских ритмов и украинского колорита".

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