Глюкоза устроила настолько пошлые танцы с другим мужчиной, что даже фанатам стало жалко её мужа

Недавно отгремела вечеринка по случаю дня рождения главы МУЗ-ТВ Армана Давлетярова. И некоторые гости постарались насладиться праздником по полной. Среди них оказалась и 34-летняя певица Глюкоза, которую сняли в самый разгар веселья, пишет "Блокнот".

Видео © Telegram / Рифмы и треш

На кадрах ролика исполнительница на танцполе страстно обнимает молодого человека, проводя рукой ему по груди. А затем и вовсе засовывает парню палец в рот, совершая странные движения. Окончательно смутив своего приятеля, Наталья Чистякова-Ионова отстраняется от него и начинает поправлять платье, оголившее её бюст.

Фото © Instagram / glukozamusic

Пользователей подобное поведение исполнительницы неприятно удивило. Они решили, что Глюкоза настолько перебрала с алкоголем, что забыла, что дома её ждут две дочки и муж. Артистка замужем за бизнесменом Александром Чистяковым, с которым официально оформила отношения в 2006 году. Супруг старше Натальи на 13 лет.

Фу, какая пошлая женщина👎👎👎 А если ваши дети это увидят guribabaeva

Фото © Instagram / glukozamusic

Нажралась так, что уже всё равно, что и как anyta_2387