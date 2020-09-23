Популярная рэперша Карди Би показала свой странный ужин, и фанаты едва не умерли от омерзения

27-летняя американская хип-хоп-исполнительница Карди Би удивляет не только экстравагантными образами и эпатажным поведением, но и вкусовыми пристрастиями. Рэперша пожелала фанатам спокойной ночи, показав в "Инстаграме" фото еды, которую поклонники сочли её ужином. И пользователи не смогли сдержать эмоций.
На снимке Карди располагалось печенье с шоколадной крошкой, которое было щедро полито кетчупом. И такое сочетание заставило подписчиков ужаснуться. Пользователи просили рэпершу одуматься, пока не поздно, и отказаться от столь сомнительного ужина. А некоторые предположили, что девушку тянет на подобные "лакомства" неспроста. Юзеры активно стали интересоваться, не беременна ли она.
Я вызываю полицию
Нет, Карди, нет!
Если ты беременна, то просто скажи
Почему я испытываю столько ненависти, глядя на это
Впрочем, исполнительница оставила своих подписчиков без ответа, заставив придумывать всё новые и новые объяснения странным пристрастиям своей любимицы.
WOW-news
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