Популярная рэперша Карди Би показала свой странный ужин, и фанаты едва не умерли от омерзения

27-летняя американская хип-хоп-исполнительница Карди Би удивляет не только экстравагантными образами и эпатажным поведением, но и вкусовыми пристрастиями. Рэперша пожелала фанатам спокойной ночи, показав в "Инстаграме" фото еды, которую поклонники сочли её ужином. И пользователи не смогли сдержать эмоций.

Фото © Instagram / iamcardib

На снимке Карди располагалось печенье с шоколадной крошкой, которое было щедро полито кетчупом. И такое сочетание заставило подписчиков ужаснуться. Пользователи просили рэпершу одуматься, пока не поздно, и отказаться от столь сомнительного ужина. А некоторые предположили, что девушку тянет на подобные "лакомства" неспроста. Юзеры активно стали интересоваться, не беременна ли она.

Фото © Instagram / iamcardib

Я вызываю полицию abiaailleen

Нет, Карди, нет!

rauwalejandro

Если ты беременна, то просто скажи shadymusiclite

Почему я испытываю столько ненависти, глядя на это txreina