Опубликовано совместное заявление Путина, Трампа и Макрона по Нагорному Карабаху

Вооружённый конфликт в Нагорном Карабахе. Главное по теме
На сайте Кремля появился текст совместного заявления президента России Владимира Путина и его коллег из Франции и США Эмманюэля Макрона и Дональда Трампа по урегулированию Карабахского конфликта. Лидеры стран выразили соболезнования семьям убитых и раненых и призвали стороны к немедленному прекращению боевых действий.
Ниже приводим полный текст заявления.
Нагорный Карабах. Пятый день противостояния. ОнлайнСтороны продолжают обмениваться ударами и заявлениями о своих успехах на линии соприкосновения.
"Президент Российской Федерации Владимир Путин, президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп и президент Французской Республики Эмманюэль Макрон, представляющие страны — сопредседатели Минской группы ОБСЕ, самым решительным образом осуждают эскалацию насилия, имеющую место на линии соприкосновения в зоне Нагорно-Карабахского конфликта. Мы скорбим о погибших и выражаем соболезнования семьям убитых и раненых. Мы призываем к немедленному прекращению боевых действий между вооружёнными силами участвующих сторон. Мы также призываем руководителей Армении и Азербайджана незамедлительно взять на себя обязательства добросовестно и без выдвижения предварительных условий возобновить переговоры по существу урегулирования при содействии сопредседателей Минской группы ОБСЕ".
Напомним, обострение давнего конфликта в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября. Азербайджан и Армения выступили со взаимными обвинениями в применении оружия и начали публиковать видеоролики уничтожения техники друг друга. Сообщалось, что жертвами боевых действий стали мирные жители. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил об угрозе существованию армянского народа, аргументировав этим право страны на самооборону.
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