Опубликовано совместное заявление Путина, Трампа и Макрона по Нагорному Карабаху

На сайте Кремля появился текст совместного заявления президента России Владимира Путина и его коллег из Франции и США Эмманюэля Макрона и Дональда Трампа по урегулированию Карабахского конфликта. Лидеры стран выразили соболезнования семьям убитых и раненых и призвали стороны к немедленному прекращению боевых действий.

Ниже приводим полный текст заявления.

"Президент Российской Федерации Владимир Путин, президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп и президент Французской Республики Эмманюэль Макрон, представляющие страны — сопредседатели Минской группы ОБСЕ, самым решительным образом осуждают эскалацию насилия, имеющую место на линии соприкосновения в зоне Нагорно-Карабахского конфликта. Мы скорбим о погибших и выражаем соболезнования семьям убитых и раненых. Мы призываем к немедленному прекращению боевых действий между вооружёнными силами участвующих сторон. Мы также призываем руководителей Армении и Азербайджана незамедлительно взять на себя обязательства добросовестно и без выдвижения предварительных условий возобновить переговоры по существу урегулирования при содействии сопредседателей Минской группы ОБСЕ".