В Карабахе заявили об уничтожении трёх самолётов Азербайджана

Министерство обороны непризнанной Нагорно-Карабахской Республики сообщает об уничтожении трёх самолётов и одного вертолёта ВВС Азербайджана.
При этом в Баку опровергли информацию о потерях, заявив, что сообщения противоположной стороны являются ложью.
— Заявляем, что все авиационные средства, принадлежащие Военно-воздушным силам Азербайджана, в полном составе находятся в строю и боеспособны, — сказал журналистам начальник пресс-службы Минобороны Азербайджана Вагиф Даргяхлы.
Общины Армении и Азербайджана в Москве призвали соотечественников не поддаваться на провокации по Нагорному КарабахуСтолица России всегда была центром объединения национальных культур, добавили там.
Ранее сообщалось о сбитом вертолёте Азербайджана, который упал на территории Ирана.
Напомним, обострение конфликта в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября, Азербайджан и Армения обвинили друг друга в применении оружия и начали публиковать видеоролики обоюдного уничтожения техники. Сообщалось, что жертвами боевых действий стали мирные жители. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил об угрозе существованию армянского народа, аргументировав этим право страны на самооборону. А лидер Азербайджана назвал условие прекращения боёв. Следите за основными событиями в регионе в онлайне Лайфа.
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