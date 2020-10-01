Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 17

В Карабахе заявили об уничтожении трёх самолётов Азербайджана

При этом в Баку опровергли сообщения о потерях воздушных судов.

718

Фото © ТАСС / Минобороны Армении

Министерство обороны непризнанной Нагорно-Карабахской Республики сообщает об уничтожении трёх самолётов и одного вертолёта ВВС Азербайджана.

При этом в Баку опровергли информацию о потерях, заявив, что сообщения противоположной стороны являются ложью.

Заявляем, что все авиационные средства, принадлежащие Военно-воздушным силам Азербайджана, в полном составе находятся в строю и боеспособны, — сказал журналистам начальник пресс-службы Минобороны Азербайджана Вагиф Даргяхлы.

Общины Армении и Азербайджана в Москве призвали соотечественников не поддаваться на провокации по Нагорному Карабаху

Столица России всегда была центром объединения национальных культур, добавили там.

Ранее сообщалось о сбитом вертолёте Азербайджана, который упал на территории Ирана.

Напомним, обострение конфликта в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября, Азербайджан и Армения обвинили друг друга в применении оружия и начали публиковать видеоролики обоюдного уничтожения техники. Сообщалось, что жертвами боевых действий стали мирные жители. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил об угрозе существованию армянского народа, аргументировав этим право страны на самооборону. А лидер Азербайджана назвал условие прекращения боёв. Следите за основными событиями в регионе в онлайне Лайфа.

Выбор редакции

Совбез РФ отметил опасность переброски боевиков из Сирии и Ливии в Карабах

сегодня в 12:07

Опубликовано совместное заявление Путина, Трампа и Макрона по Нагорному Карабаху

сегодня в 12:02

Пашаев назвал причины "грязного" нападения и пригрозил обидчику

сегодня в 12:44

Мужчина попытался засудить "Почту России" за медлительность, но его подвели сроки

сегодня в 12:31

Знаменитый хирург хранил дома тысячи человеческих костей, которые он удалял во время операций

сегодня в 12:29

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1
Узнавай важные новости первым
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.