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Лукашенко обсудил ситуацию в Карабахе с Пашиняном и Алиевым

Также стороны поговорили о развитии двусторонних отношений и торгово-экономическом сотрудничестве.

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Фото © Максим Гучек / БелТА / ТАСС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сегодня провёл телефонные переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, обсудив ситуацию, складывающуюся в Нагорном Карабахе.

Стороны традиционно обсудили развитие двусторонних отношений, торгово-экономическое сотрудничество и прочие актуальные вопросы. Главной темой обоих разговоров стала ситуация в Нагорном Карабахе, — говорится в сообщении, которое приводит БелТА.

Нагорный Карабах. Пятый день противостояния. Онлайн

Стороны продолжают обмениваться ударами и заявлениями о своих успехах на линии соприкосновения.

Напомним, обострение конфликта в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября, Азербайджан и Армения обвинили друг друга в применении оружия и начали публиковать видеоролики обоюдного уничтожения техники. Сообщалось, что жертвами боевых действий стали мирные жители. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил об угрозе существованию армянского народа, аргументировав этим право страны на самооборону. А лидер Азербайджана назвал условие прекращения боёв.

Ряд государств, в том числе Россия и Франция, призвали стороны к сдержанности. Турция выступила с заявлением, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую помощь.

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