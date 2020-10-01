Самая "пьяная" улица Петербурга станет пешеходной. Но не всегда и не для всех

С 20 октября в выходные и праздничные дни будет ограничено движение по улице Рубинштейна — самой "барной" улице Северной столицы. Об этом сообщает газета "Петербургский дневник" со ссылкой на Комитет по развитию транспортной инфраструктуры.

Предполагается, что водители смогут ориентироваться на дорожные знаки: 3.2 "Движение запрещено" и "Субботние, воскресные и праздничные дни".

Исключение сделают для авто жителей улицы или тех горожан, которые работают на Рубинштейна. Также ограничение не коснётся транспорта, который обслуживает предприятия на этой улице или граждан. Кроме того, разрешат проезжать по Рубинштейна в выходные машинам со знаком "Инвалид" и маршрутным авто.