Синоптики рассказали, когда в Москве выпадет первый снег. Глядя за окно, в это сложно поверить

Перый снежный покров появится в Москве уже в этом месяце. Такой прогноз сегодня озвучила главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова. По её словам, октябрь в столичном регионе ожидается по температурному фону близким к климатической норме, так что ничего экстраординарного в этом нет: снег в середине осени для столичного региона не является исключением.

— Именно в последних числах октября у нас уже устанавливается временный снежный покров, который спустя время растает и установится через месяц-полтора. Поэтому не исключено, что в последних числах октября у нас землю может припорошить снег, — приводит её слова РИА "Новости".

Ранее Гидрометцентр сообщил, что предстоящая зима будет отличаться температурными аномалиями на всей территории страны, причём в некоторых регионах погода ожидается слишком тёплой, а в других будет экстремальный минус.