В России могут ввести льготы для молодых бизнесменов

Молодым бизнесменам, имеющим собственное дело и создающим минимум пять новых рабочих мест, в России захотели снизить налоги. С такой инициативой выступил депутат Государственной думы Василий Власов. Выдержки из его обращения к министру экономического развития Максиму Решетникову приводит RT.

Своё предложение парламентарий обосновывает тем, что молодёжь может генерировать новые бизнес-идеи, а также создавать предприятия и рабочие места. А льготы в плане налогов станут стимулом для развития дела.

Власов предлагает создать специальную упрощённую систему налогообложения (УСН), в рамках которой ставка налога на прибыль будет составлять 1% при условии, что плательщик — юрлицо или индивидуальный предприниматель — поддерживает минимальную среднесписочную численность работников в пять человек.

При этом на льготы рассчитывать смогут россияне в возрасте до 30 лет, которые выступают учредителями компании или действуют в статусе ИП. В каждом случае сниженную ставку предлагается предоставлять на пять лет.

По текущим правилам УСН предполагает два варианта налога на прибыль: с суммы доходов по ставке 6% или по принципу "доходы минус расходы" со ставкой 15%. При этом участники УСН освобождаются от уплаты НДС, из-за чего становится невозможно получать вычет за входящий НДС, уплаченный поставщикам.