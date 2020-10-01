Масштабный пожар, который уничтожил 21 дом под Воронежем, начался из-за одной искры

Пожар в селе Николаевка Воронежской области, где сгорело 50 строений, включая 21 жилой дом, начался из-за упавшего на линию электропередачи дерева. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
— Возгорание началось после падения дерева на линию электропередачи. От искры загорелся лес, а затем огонь переметнулся на само село. По словам сельчан, такой страшный пожар на их памяти впервые, — говорится в сообщении.
Погибших и пострадавших в результате ЧП нет, жителей Николаевки эвакуировали в соседнее село Русская Буйловка. С погорельцами встретился губернатор Воронежской области Александр Гусев, который пообещал восстановить сгоревшие дома.
"Пришла с работы — вся улица горит". В селе под Воронежем огонь добрался до домов — видеоВозгорание может дойти и до соседних деревень.
— Жильё восстановят: это будут капитальные, благоустроенные дома из расчёта 32 квадратных метра на члена семьи. Если строение было больше, его построят таким же по площади, каким оно и было, — приводит пресс-служба правительства слова главы региона.
Кроме того, власти купят в новое жильё мебель и бытовую технику, а на время строительства людей разместят в благоустроенных домах и квартирах в районе. При этом пенсионеры и неработающие могут остановиться на это время в санаториях региона.
"Давай назад!" Эмоциональное спасение пожарной машины из огня под Воронежем попало на видеоВ регионе продолжает гореть лес.
Погорельцам в ближайшее время также выплатят по два прожиточных минимума на первоочередные нужды, позже люди получат ещё деньги, чтобы приобрести зимнюю одежду. На помощь пострадавшим от пожара уже выделено 60 миллионов рублей.
Ранее Лайф сообщал, что в Воронежской области ввели режим ЧС, чтобы ускорить возмещение ущерба пострадавшим.
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