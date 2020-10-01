Масштабный пожар, который уничтожил 21 дом под Воронежем, начался из-за одной искры

Пожар в селе Николаевка Воронежской области, где сгорело 50 строений, включая 21 жилой дом, начался из-за упавшего на линию электропередачи дерева. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

— Возгорание началось после падения дерева на линию электропередачи. От искры загорелся лес, а затем огонь переметнулся на само село. По словам сельчан, такой страшный пожар на их памяти впервые, — говорится в сообщении.

Погибших и пострадавших в результате ЧП нет, жителей Николаевки эвакуировали в соседнее село Русская Буйловка. С погорельцами встретился губернатор Воронежской области Александр Гусев, который пообещал восстановить сгоревшие дома.

— Жильё восстановят: это будут капитальные, благоустроенные дома из расчёта 32 квадратных метра на члена семьи. Если строение было больше, его построят таким же по площади, каким оно и было, — приводит пресс-служба правительства слова главы региона.

Кроме того, власти купят в новое жильё мебель и бытовую технику, а на время строительства людей разместят в благоустроенных домах и квартирах в районе. При этом пенсионеры и неработающие могут остановиться на это время в санаториях региона.

Погорельцам в ближайшее время также выплатят по два прожиточных минимума на первоочередные нужды, позже люди получат ещё деньги, чтобы приобрести зимнюю одежду. На помощь пострадавшим от пожара уже выделено 60 миллионов рублей.