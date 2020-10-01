В Воронежской области ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

Власти Воронежской области ввели в регионе режим чрезвычайной ситуации в связи с разбушевавшимися лесными пожарами. Об этом сообщает пресс-служба правительства субъекта.
Отмечается, что данное решение было принято губернатором Александром Гусевым для ускорения возмещения ущерба пострадавшим. Вероятно, режим будет снят уже в конце недели, когда деньги из бюджета поступят на места.
"Пришла с работы — вся улица горит". В селе под Воронежем огонь добрался до домов — видеоВозгорание может дойти и до соседних деревень.
Больше всего под удар стихии попали жители села Николаевка, где огонь добрался до домов и уничтожил большое количество строений. Видео с последствиями пожара с высоты птичьего полёта опубликовала группа "Настоящий Воронеж" в соцсети "ВКонтакте".
Ранее Лайф публиковал видео эмоционального спасения пожарной машины из огня под Воронежем.
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