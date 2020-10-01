В Воронежской области ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

Власти Воронежской области ввели в регионе режим чрезвычайной ситуации в связи с разбушевавшимися лесными пожарами. Об этом сообщает пресс-служба правительства субъекта.

Отмечается, что данное решение было принято губернатором Александром Гусевым для ускорения возмещения ущерба пострадавшим. Вероятно, режим будет снят уже в конце недели, когда деньги из бюджета поступят на места.

Больше всего под удар стихии попали жители села Николаевка, где огонь добрался до домов и уничтожил большое количество строений. Видео с последствиями пожара с высоты птичьего полёта опубликовала группа "Настоящий Воронеж" в соцсети "ВКонтакте".