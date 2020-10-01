Власти Турции не имеют претензий к пожарным с российского самолёта. А МЧС РФ не имеет к ним отношения

В МЧС России заявили, что самолёты-амфибии Бе-200, которые задействованы в тушении лесных пожаров в Анталье, не принадлежат ведомству. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.

— Самолёты-амфибии Бе-200 ЧС МЧС России не принимают участия в тушении пожаров в Турции, — отметили там.

Тем временем турецкие власти не имеют претензий к экипажу российского самолёта-амфибии Бе-200, который принимал участие в тушении пожара в районе Антальи, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на члена совета директоров компании — эксплуатанта самолётов SMS Savunma Sanayi Физули Моллаева. Отмечается, что забор воды происходил по всем правилам из ближайшего водоёма, а пожар случился недалеко от домов, над которыми Бе-200 пролетал на безопасной высоте.

— Точка забора воды определяется по заранее согласованному плану с участием представителей управления полётами данного региона, — подчеркнул Моллаев.

Как сообщили в Главном управлении государственных аэропортов, опасные манёвры над Антальей российские пилоты самолётов-амфибий совершили из-за недопонимания с диспетчерской службой, которое возникло в результате задержки в переводе.

— Пилоты получили разрешение снизиться с четырёх до 1,5 тысячи футов. Из-за задержки в переводе возникло недопонимание с диспетчерской службой, в результате чего российские пилоты резко снизили высоту, чтобы зайти на посадку. Однако после быстрой координации действий самолёт сменил траекторию и пошёл на второй заход на посадку по правильной траектории, — рассказал собеседник ТАСС, отметив, что у Бе-200 нет чёткого маршрута.

Российские Бе-200 в настоящее время эксплуатируются компанией SMS Savunma Sanayi. Министерство сельского и лесного хозяйства Турции обратилось к России с просьбой оказать помощь в тушении пожаров. В июне Объединённая авиастроительная корпорация при содействии Минпромторга, МЧС РФ и активной поддержке представительства "Ростеха" в Анкаре направила в Турцию два самолёта-амфибии, которые дежурят в окрестностях Антальи, Измира и Бодрума и останутся в стране до 15 октября.