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12-тонный огненный орёл. Жители Антальи потребовали объяснений от российских пилотов за "опасные манёвры" — видео

По их словам, тушащие лесные пожары самолёты пролетали слишком близко к домам.

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Жители турецкого курортного города Анталья требуют объяснений от российских экипажей арендованных самолётов-амфибий Бе-200ЧС за "опасные манёвры" во время тушения лесных пожаров. Об этом сообщает газета Hürriyet.

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Всему виной невнимательность самих россиян.

Горожане, увидевшие "огненного орла" водоизмещением 12 тонн, вышли на свои балконы. Самолёты, которые после забора воды пролетали около зданий, заставили людей нервничать, — говорится в публикации.

По данным журналистов, когда российские лётчики приземлились на аэродроме после сообщения от диспетчера, к ним за объяснениями обратились представители регионального управления лесного хозяйства.

Ранее Лайф сообщал, что суд наказал россиянку, которая привезла из Турции коронавирус и никому не сказала.

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