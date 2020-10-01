12-тонный огненный орёл. Жители Антальи потребовали объяснений от российских пилотов за "опасные манёвры" — видео

Жители турецкого курортного города Анталья требуют объяснений от российских экипажей арендованных самолётов-амфибий Бе-200ЧС за "опасные манёвры" во время тушения лесных пожаров. Об этом сообщает газета Hürriyet.
Российским туристам стали чаще отказывать во въезде в ТурциюВсему виной невнимательность самих россиян.
— Горожане, увидевшие "огненного орла" водоизмещением 12 тонн, вышли на свои балконы. Самолёты, которые после забора воды пролетали около зданий, заставили людей нервничать, — говорится в публикации.
По данным журналистов, когда российские лётчики приземлились на аэродроме после сообщения от диспетчера, к ним за объяснениями обратились представители регионального управления лесного хозяйства.
Ранее Лайф сообщал, что суд наказал россиянку, которая привезла из Турции коронавирус и никому не сказала.
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