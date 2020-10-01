12-тонный огненный орёл. Жители Антальи потребовали объяснений от российских пилотов за "опасные манёвры" — видео

Жители турецкого курортного города Анталья требуют объяснений от российских экипажей арендованных самолётов-амфибий Бе-200ЧС за "опасные манёвры" во время тушения лесных пожаров. Об этом сообщает газета Hürriyet.

— Горожане, увидевшие "огненного орла" водоизмещением 12 тонн, вышли на свои балконы. Самолёты, которые после забора воды пролетали около зданий, заставили людей нервничать, — говорится в публикации.

По данным журналистов, когда российские лётчики приземлились на аэродроме после сообщения от диспетчера, к ним за объяснениями обратились представители регионального управления лесного хозяйства.