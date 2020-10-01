Силуанов назвал условие отмены накопительной части пенсии

Глава Минфина РФ Антон Силуанов прокомментировал предложение Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) об отмене накопительной части пенсии, назвав инициативу преждевременной. Министр рассказал, когда и при каких условиях её можно будет реализовать.
По мнению Силуанова, вопрос можно будет рассматривать после внедрения добровольной системы накоплений.
— Людям надо создавать возможности, чтобы они накапливали себе на пенсию и имели после выхода на пенсию минимальное сокращение своих доходов, — приводит его слова РИА "Новости".
Адвокат рассказала, кто может получать вторую пенсиюВ основном прописанные в законе случаи относятся к военнослужащим.
Министр выразил уверенность в том, что вернуться к обсуждению подобных "кардинальных" предложений можно будет лишь после соблюдения озвученных им условий. Он также напомнил, что 30 сентября в Госдуму был внесён законопроект о заморозке накопительной части пенсии до конца 2023 года.
Ранее Лайф сообщал, что профсоюзы обратились к премьеру Михаилу Мишустину с предложением отменить в России накопительную часть пенсии, поскольку из-за неё возникают "правовые коллизии".
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