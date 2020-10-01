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Силуанов назвал условие отмены накопительной части пенсии

Пока предложение слишком "кардинальное", отметил министр.

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Фото © Антон Новодережкин / ТАСС

Глава Минфина РФ Антон Силуанов прокомментировал предложение Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) об отмене накопительной части пенсии, назвав инициативу преждевременной. Министр рассказал, когда и при каких условиях её можно будет реализовать.

По мнению Силуанова, вопрос можно будет рассматривать после внедрения добровольной системы накоплений.

Людям надо создавать возможности, чтобы они накапливали себе на пенсию и имели после выхода на пенсию минимальное сокращение своих доходов, — приводит его слова РИА "Новости".

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В основном прописанные в законе случаи относятся к военнослужащим.

Министр выразил уверенность в том, что вернуться к обсуждению подобных "кардинальных" предложений можно будет лишь после соблюдения озвученных им условий. Он также напомнил, что 30 сентября в Госдуму был внесён законопроект о заморозке накопительной части пенсии до конца 2023 года.

Ранее Лайф сообщал, что профсоюзы обратились к премьеру Михаилу Мишустину с предложением отменить в России накопительную часть пенсии, поскольку из-за неё возникают "правовые коллизии".

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