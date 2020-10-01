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Жителям Москвы с хроническими заболеваниями упростили процесс оформления больничного

Работающим гражданам старше 65 лет документы будут предоставлены автоматически.

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Фото © ТАСС / Астапкович Владимир

Столичные власти упростили процесс оформления больничных листов для пожилых жителей Москвы, а также для людей, страдающих хроническими заболеваниями. Об этом на своей странице в соцсети "ВКонтакте" написал мэр города Сергей Собянин. Напомним, этим группам граждан рекомендуют оставаться дома из-за ситуации вокруг коронавируса.

С понедельника москвичам из группы риска было рекомендовано оставаться дома. Работающим горожанам 65+ больничные оформляются автоматически. А тем, у кого хронические заболевания, мы упростили процесс оформления, — отметил градоначальник.

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Он напомнил о необходимости соблюдения масочно-перчаточного режима в общественных местах.

Собянин уточнил, что для получения больничного следует оставить онлайн-заявку на сайте Департамента здравоохранения Москвы. Ответ на неё должен прийти в виде сообщения в течение семи дней. Также можно оставить обращение, позвонив по телефону горячей линии: +7 (495) 870-45-09.

Напомним, с 28 сентября власти российской столицы ввели ограничения, согласно которым людям старше 65 лет и с хроническими болезнями, а также беременным и молодым мамам не следует выходить из дома без особой надобности.

Добавим, что работающим гражданам из этих категорий рекомендуется перейти на удалёнку или взять отпуск на работе. Руководителям компаний посоветовали "вновь перевести как можно больше сотрудников в дистанционный режим", а также обеспечить строгое соблюдение мер санитарно-эпидемиологической безопасности.

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