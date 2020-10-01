Жителям Москвы с хроническими заболеваниями упростили процесс оформления больничного

Столичные власти упростили процесс оформления больничных листов для пожилых жителей Москвы, а также для людей, страдающих хроническими заболеваниями. Об этом на своей странице в соцсети "ВКонтакте" написал мэр города Сергей Собянин. Напомним, этим группам граждан рекомендуют оставаться дома из-за ситуации вокруг коронавируса.

— С понедельника москвичам из группы риска было рекомендовано оставаться дома. Работающим горожанам 65+ больничные оформляются автоматически. А тем, у кого хронические заболевания, мы упростили процесс оформления, — отметил градоначальник.

Собянин уточнил, что для получения больничного следует оставить онлайн-заявку на сайте Департамента здравоохранения Москвы. Ответ на неё должен прийти в виде сообщения в течение семи дней. Также можно оставить обращение, позвонив по телефону горячей линии: +7 (495) 870-45-09.

Напомним, с 28 сентября власти российской столицы ввели ограничения, согласно которым людям старше 65 лет и с хроническими болезнями, а также беременным и молодым мамам не следует выходить из дома без особой надобности.