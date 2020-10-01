В провинции Чиангмай, расположенной на севере Таиланда, при попытке проникновения в туристическое бунгало в национальном парке Дой Сутхеп-Пуи и кражи вещей был задержан гражданин России. Об этом пишет портал Thaiger.
Как сообщается, 32-летний мужчина успел ранить ножницами в шею и голову одного из сотрудников парка. Несмотря на оказанное сопротивление, другим работникам достопримечательности удалось схватить россиянина и передать в руки полицейских.
СМИ сообщили о причастности россиянина к организации покушения на президента КолумбииСпецслужбы переведены в усиленный режим.
По данным Thaiger, туристы, проживающие в этом месте, последние несколько месяцев жаловались на пропажу личных вещей. Они исчезали, пока отдыхающие спали. После этих сообщений сотрудники парка усилили охрану в ночное время суток.
Ранее российских туристов предупредили о возможном аресте в Таиланде из-за нового закона, касающегося продления туристических виз.
Лента новостей
"В рубашке родился, железной". Выживший в авиакатастрофе под Харьковом курсант раскрыл детали спасения
сегодня в 03:29
12-тонный огненный орёл. Жители Антальи потребовали объяснений от российских пилотов за "опасные манёвры" — видео
сегодня в 03:06
Россиянин попытался ограбить бунгало в Таиланде и оказался за решёткой
сегодня в 02:59
Комментариев: 0