Россиянин попытался ограбить бунгало в Таиланде и оказался за решёткой

В провинции Чиангмай, расположенной на севере Таиланда, при попытке проникновения в туристическое бунгало в национальном парке Дой Сутхеп-Пуи и кражи вещей был задержан гражданин России. Об этом пишет портал Thaiger.

Как сообщается, 32-летний мужчина успел ранить ножницами в шею и голову одного из сотрудников парка. Несмотря на оказанное сопротивление, другим работникам достопримечательности удалось схватить россиянина и передать в руки полицейских.

По данным Thaiger, туристы, проживающие в этом месте, последние несколько месяцев жаловались на пропажу личных вещей. Они исчезали, пока отдыхающие спали. После этих сообщений сотрудники парка усилили охрану в ночное время суток.