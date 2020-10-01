Случайно выигравшая выборы уборщица вступила в должность главы поселения

35-летняя уборщица Марина Удгодская, которая случайно одержала победу на выборах в Костромской области, вступила в должность главы Повалихинского сельского поселения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию района.

— Марина Викторовна сегодня вступила в должность, никаких торжественных мероприятий по данному поводу у нас в сельсовете не будет, это совершенно рядовой момент, — сказали там.

В администрации добавили, что в первый рабочий день у неё запланировано несколько встреч, в том числе с главой Чухломского района, а также выступление с поздравительной речью на концерте, приуроченном ко Дню пожилого человека. Отмечается, что на первое время Удгодской будет назначен куратор из районной администрации, который поможет советами и проконсультирует в вопросах управления населёнными пунктами.