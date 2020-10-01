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Случайно выигравшая выборы уборщица вступила в должность главы поселения

В первый рабочий день у неё уже запланировано несколько встреч и публичное выступление.

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Марина Удгодская. Фото © VK / Марина Удгодская

35-летняя уборщица Марина Удгодская, которая случайно одержала победу на выборах в Костромской области, вступила в должность главы Повалихинского сельского поселения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию района.

Марина Викторовна сегодня вступила в должность, никаких торжественных мероприятий по данному поводу у нас в сельсовете не будет, это совершенно рядовой момент, — сказали там.

В администрации добавили, что в первый рабочий день у неё запланировано несколько встреч, в том числе с главой Чухломского района, а также выступление с поздравительной речью на концерте, приуроченном ко Дню пожилого человека. Отмечается, что на первое время Удгодской будет назначен куратор из районной администрации, который поможет советами и проконсультирует в вопросах управления населёнными пунктами.

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Большую часть времени девушка раньше уделяла домашнему хозяйству. А теперь придётся отвечать за несколько посёлков.

Напомним, Марина Удгодская оказалась техническим кандидатом, принять участие в выборах её попросил действующий на тот момент глава региона. Однако местные жители неожиданно проголосовали именно за неё. Сама же уборщица заявляла, что не имеет ни малейшего понятия о том, как управлять поселением, но местные жители пообещали во всём поддерживать её.

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