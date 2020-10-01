Великобритания представила план "политической войны" против России и Китая

Начальник Штаба обороны Великобритании Николас Картер заявил, что королевству и Западу в целом необходимо адаптироваться к условиям "политической войны", которую против них ведут "авторитарные противники". Такими противниками в Лондоне называют Россию, Китай, КНДР и Иран.

— Стратегия "политической войны" разработана ими для подрыва сплочённости, ослабления экономической, политической и социальной устойчивости, а также посягательства на наши стратегические позиции в ключевых регионах мира, — отмечается в тексте заявления.

Утверждается также, что РФ в последние несколько лет якобы регулярно использовала кибератаки против оппонентов, например Украины и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), а Иран и Северная Корея следуют этому примеру.

Как отметил Картер, "противники Запада" якобы считают, что они уже вовлечены в интенсивную форму политического конфликта. В связи с этим Штаб обороны Великобритании представил план противодействия названным странам.

В документе утверждается, что для сдерживания "авторитарных противников" Лондону необходимо коренным образом изменить мышление и вести борьбу "ниже порога войны". Предлагается сделать упор на создание союзов, укрепление взаимодействия и модернизацию.