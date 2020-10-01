На Камчатке появится министерство счастья, но исчезнут воздушные шарики

Власти Камчатки планируют создать в регионе министерство счастья. Именно так будет звучать сокращённое название Министерства социального благополучия и семейной политики, рассказал губернатор Владимир Солодов.

— Мы приняли решение создать министерство счастья. Официально полное его название — Министерство социального благополучия и семейной политики, но сокращённо это именно про счастье. Мне важно этот переход осуществить, уйти от "министерства обиженных и обездоленных", — приводит его слова пресс-служба правительства региона.

В то же время Солодов сообщил, что правительство хочет запретить во всём регионе воздушные шары. По его словам, их использование ведёт к ухудшению экологии и гибели птиц. Изменения могут вступить в силу в рамках моратория на использование отдельных видов пластика, который предлагается ввести в регионе.

— Я всерьёз думаю о том, что мы в ближайшее время введём мораторий на использование воздушных шариков, потому что экологи говорят о том, что больше всего птиц гибнет именно от гелиевых шариков, — цитирует Солодова пресс-служба краевого правительства.