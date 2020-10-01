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В России продлили программу кешбэка за путешествия

Теперь минимальная стоимость поездки не ограничивается.

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Фото © Pixabay

Правительство РФ продлило программу кешбэка за туристические поездки внутри страны до 10 января 2021 года. Соответствующее постановление сегодня подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Вот главные изменения:

  • Теперь в программе смогут участвовать не только отели и туроператоры, но и туристические агрегаторы.
  • Минимальная стоимость поездки, при которой часть средств вернётся на карту, не ограничена. Ранее она составляла 25 тысяч рублей.
  • Максимальная сумма компенсации составит 20% от стоимости тура, но не более 20 тысяч рублей.
  • Продолжительность тура или проживания в гостинице сокращается с четырёх до двух ночей.

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Всего программой по возврату потраченных средств воспользовалось около 50 тысяч человек.

Без изменений осталось главное условие для возврата средств — поездка должна быть оплачена картой платёжной системы "Мир".

Напомним, первый этап программы компенсации прошёл в стране в конце августа. Такой возможностью воспользовалось более 50 тысяч человек, купив туров на 1,4 миллиарда рублей. Самыми популярными направлениями стали Краснодарский край, Крым и Кавказские Минеральные Воды.

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