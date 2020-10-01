Bloomberg: Мощь армии России находится на пике со времён холодной войны

Боеспособность Российской армии в настоящее время достигла своего пика со времён холодной войны. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на доклад лондонского Международного института стратегических исследований (IISS).
Эксперт из США рассказал, какие шансы армии страны устоять перед российским "Авангардом"Он также отмечает, что это не единственное грозное оружие в арсенале РФ.
— Сегодня Российские вооружённые силы превратились в действенный военный инструмент, — говорится в статье.
Отмечается, что масштабная модернизация началась в 2008 году после конфликта в Южной Осетии и прошедшие годы ознаменовались значительным укреплением ядерного потенциала, ВКС, а также "неоднородным прогрессом" в сухопутных войсках и обновлении флота.
Ранее Лайф сообщал, что до конца года армию России оснастят новыми видами вооружения.
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