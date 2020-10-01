Bloomberg: Мощь армии России находится на пике со времён холодной войны

Боеспособность Российской армии в настоящее время достигла своего пика со времён холодной войны. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на доклад лондонского Международного института стратегических исследований (IISS).

— Сегодня Российские вооружённые силы превратились в действенный военный инструмент, — говорится в статье.

Отмечается, что масштабная модернизация началась в 2008 году после конфликта в Южной Осетии и прошедшие годы ознаменовались значительным укреплением ядерного потенциала, ВКС, а также "неоднородным прогрессом" в сухопутных войсках и обновлении флота.