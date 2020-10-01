Привитым от коронавируса добровольцам присвоили коды

Добровольцы, которые стали участниками пострегистрационных исследований вакцины от коронавируса "Спутник V", а также медики, делающие им прививки, не знают, что именно ставят, так как каждому испытуемому присваивается код. Об этом в беседе с РИА "Новости" рассказал директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

По словам специалиста, код исключает вероятность введения одному и тому же человеку и вакцины, и плацебо.

— Никто не знает, знает только компьютер, который всё зашифровал. Человеку присваивается код, — пояснил Гинцбург.