Привитым от коронавируса добровольцам присвоили коды

Добровольцы, которые стали участниками пострегистрационных исследований вакцины от коронавируса "Спутник V", а также медики, делающие им прививки, не знают, что именно ставят, так как каждому испытуемому присваивается код. Об этом в беседе с РИА "Новости" рассказал директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.
По словам специалиста, код исключает вероятность введения одному и тому же человеку и вакцины, и плацебо.
— Никто не знает, знает только компьютер, который всё зашифровал. Человеку присваивается код, — пояснил Гинцбург.
Он заверил, что по завершении испытаний все добровольцы узнают, что именно им было поставлено.
Женщинам-добровольцам посоветовали не беременеть во время испытаний вакцины от коронавируса "Спутник V"Также участникам исследований следует отказаться от употребления алкоголя.
Напомним, 11 августа президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса, одна из его дочерей испытала препарат на себе. Как сообщал Лайф, о начале производства разработанной НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи вакцины стало известно 15 августа. Необходимое для жителей России количество препарата можно будет произвести за 9–12 месяцев. С информацией о вакцине можно ознакомиться на официальном сайте.
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