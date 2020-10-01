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Оскароносные режиссёры предрекли крах американских кинотеатров из-за коронавируса

Отмечается, что без поддержки в Штатах могут исчезнуть две трети малых и средних кинозалов.

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Культовые режиссёры, обладатели премии "Оскар" Джеймс Кэмерон, Клинт Иствуд и Мартин Скорсезе совместно с владельцами кинотеатров США обратились к властям за финансовой помощью, заявив об опасениях за будущее индустрии. Об этом сообщает Reuters.

В письме, отправленном в американские сенат и палату представителей, они отметили, что пандемия коронавируса нанесла мощный удар по кинозалам, которые в отсутствие материальной помощи могут не пережить последствий CoViD-19.

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В последний раз такое количество зрителей было зафиксировано перед началом пандемии коронавируса.

Стоит добавить, что обращение подписали более 70 режиссёров и продюсеров, а также Национальная ассоциация владельцев кинотеатров, Гильдия режиссёров Америки и Ассоциация кинематографистов.

Кинозалы в Штатах прекратили работу из-за пандемии в марте, позже они открылись во многих городах страны, однако им пришлось уменьшить число зрителей в залах. А вот в таких крупных городах, как Лос-Анджелес и Нью-Йорк, некоторые сетевые кинотеатры закрыты до сих пор.

Авторы письма утверждают, что 69% малых и средних кинотеатров будут вынуждены заявить о банкротстве или закрыться, если власти не окажут необходимую поддержку.

Кинотеатры — это важнейшая отрасль, которая представляет собой лучшее, что могут предложить американские таланты и творческие личности. Но теперь мы опасаемся за их будущее, — сказано в документе.

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Речь идёт в том числе об эвакуационных выходах.

Добавим, что режиссёры и владельцы кинозалов предложили конгрессу США перенаправить на помощь индустрии неизрасходованные средства из пакета помощи по борьбе с CoViD-19 или принять новые предложения, которые помогут кинотеатрам пережить пандемию.

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