Оскароносные режиссёры предрекли крах американских кинотеатров из-за коронавируса

Культовые режиссёры, обладатели премии "Оскар" Джеймс Кэмерон, Клинт Иствуд и Мартин Скорсезе совместно с владельцами кинотеатров США обратились к властям за финансовой помощью, заявив об опасениях за будущее индустрии. Об этом сообщает Reuters.

В письме, отправленном в американские сенат и палату представителей, они отметили, что пандемия коронавируса нанесла мощный удар по кинозалам, которые в отсутствие материальной помощи могут не пережить последствий CoViD-19.

Стоит добавить, что обращение подписали более 70 режиссёров и продюсеров, а также Национальная ассоциация владельцев кинотеатров, Гильдия режиссёров Америки и Ассоциация кинематографистов.

Кинозалы в Штатах прекратили работу из-за пандемии в марте, позже они открылись во многих городах страны, однако им пришлось уменьшить число зрителей в залах. А вот в таких крупных городах, как Лос-Анджелес и Нью-Йорк, некоторые сетевые кинотеатры закрыты до сих пор.

Авторы письма утверждают, что 69% малых и средних кинотеатров будут вынуждены заявить о банкротстве или закрыться, если власти не окажут необходимую поддержку.

— Кинотеатры — это важнейшая отрасль, которая представляет собой лучшее, что могут предложить американские таланты и творческие личности. Но теперь мы опасаемся за их будущее, — сказано в документе.