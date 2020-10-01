В Лондоне установили памятник Гарри Поттеру верхом на метле — видео

A statue depicting Harry Potter was unveiled in London's Leicester Square on Wednesday, joining other timeless movie characters in the popular sculpture trail. pic.twitter.com/24RguAZJWp — CBS News (@CBSNews) October 1, 2020

В центре британской столицы на площади Лестер-сквер прошла торжественная церемония открытия памятника Гарри Поттеру — главному герою серии книг писательницы Джоан Роулинг. Персонаж изображён сидящим на метле во время игры в популярную у магов игру квиддич.

В статуе польского скульптора Анджея Шимчика запечатлена сцена из фильма "Гарри Поттер и философский камень", премьера которого состоялась в кинотеатре Odeon, расположенном неподалёку. Мальчик-волшебник, увековеченный на своей первой метле "Нимбус-2000", одет в игровую форму.

По задумке автора скульптура должна производить впечатление реального полёта у зрителя, поскольку единственная точка опоры фигуры — металлический столб, который скрыт за кустом. Статуя войдёт в число участников проекта "Сцены на площади" (Scenes in the Square), который призван отметить все выдающиеся фильмы столетия. В его рамках на площади Лестер-сквер уже появились изваяния кролика Багза Банни, мистера Бина, Бэтмена и других.