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В Лондоне установили памятник Гарри Поттеру верхом на метле — видео

По замыслу создателя скульптура словно "парит в воздухе".

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В центре британской столицы на площади Лестер-сквер прошла торжественная церемония открытия памятника Гарри Поттеру — главному герою серии книг писательницы Джоан Роулинг. Персонаж изображён сидящим на метле во время игры в популярную у магов игру квиддич.

В статуе польского скульптора Анджея Шимчика запечатлена сцена из фильма "Гарри Поттер и философский камень", премьера которого состоялась в кинотеатре Odeon, расположенном неподалёку. Мальчик-волшебник, увековеченный на своей первой метле "Нимбус-2000", одет в игровую форму.

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Кассовые сборы всех частей саги в общей сложности составили 7,74 млрд долларов.

По задумке автора скульптура должна производить впечатление реального полёта у зрителя, поскольку единственная точка опоры фигуры — металлический столб, который скрыт за кустом. Статуя войдёт в число участников проекта "Сцены на площади" (Scenes in the Square), который призван отметить все выдающиеся фильмы столетия. В его рамках на площади Лестер-сквер уже появились изваяния кролика Багза Банни, мистера Бина, Бэтмена и других.

Ранее Лайф сообщал, что исполнитель роли Гарри Поттера Дэниел Рэдклифф заявил, что готов вернуться к образу волшебника для съёмок новых фильмов, но только если там не будет Джоан Роулинг.

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