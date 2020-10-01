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"В рубашке родился, железной". Выживший в авиакатастрофе под Харьковом курсант раскрыл детали спасения

Молодой человек в момент крушения сидел почти рядом с кабиной пилотов.

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Фото © ТАСС / ЕРА / SERGEY KOZLOV

Курсант Харьковского национального университета воздушных сил Вячеслав Золочевский, единственный выживший при крушении самолёта Ан-26 под украинским Чугуевом, рассказал о деталях авиакатастрофы.

Как пояснил молодой человек в беседе с ТСН, в момент падения воздушного судна он сидел практически рядом с кабиной пилотов.

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Девочка показала маме переписку, после которой 28-летний Алексей перестал отвечать на звонки.

Можно сказать, что в начале, на втором рабочем месте справа. Был резкий крен, и я по ходу подлетел, ударился головой. Я был в отключке, — отметил курсант.

Кроме того, Золочевский добавил, что после того, как очнулся, он увидел, что его придавило фюзеляжем лайнера. Это и помогло курсанту избежать более серьёзных травм.

В рубашке родился, говорят, железной, — описал своё спасение украинец.

Добавим, что у выжившего в авиакатастрофе диагностированы сотрясение мозга, ушибы и ожоги.

Ранее губернатор Харьковской области Алексей Кучер поведал, что, по словам курсанта, "всё происходило как в компьютерной игре".

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Отмечается, что у пострадавшего курсанта нет переломов, только ушибы.

Напомним, Ан-26 разбился вечером 25 сентября недалеко от города Чугуева. По данным Генпрокуратуры Украины, погибло 26 человек, всего на борту находилось 27 человек: семь членов экипажа и 20 курсантов. Глава области Кучер сообщал, что это был учебный полёт. Он также уточнил, что незадолго до катастрофы пилоты доложили об отказе левого двигателя самолёта.

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