"В рубашке родился, железной". Выживший в авиакатастрофе под Харьковом курсант раскрыл детали спасения

Курсант Харьковского национального университета воздушных сил Вячеслав Золочевский, единственный выживший при крушении самолёта Ан-26 под украинским Чугуевом, рассказал о деталях авиакатастрофы.
Как пояснил молодой человек в беседе с ТСН, в момент падения воздушного судна он сидел практически рядом с кабиной пилотов.
Успокаивал дочку. Раскрыто содержание последнего СМС штурмана с рухнувшего Ан-26Девочка показала маме переписку, после которой 28-летний Алексей перестал отвечать на звонки.
— Можно сказать, что в начале, на втором рабочем месте справа. Был резкий крен, и я по ходу подлетел, ударился головой. Я был в отключке, — отметил курсант.
Кроме того, Золочевский добавил, что после того, как очнулся, он увидел, что его придавило фюзеляжем лайнера. Это и помогло курсанту избежать более серьёзных травм.
— В рубашке родился, говорят, железной, — описал своё спасение украинец.
Добавим, что у выжившего в авиакатастрофе диагностированы сотрясение мозга, ушибы и ожоги.
Ранее губернатор Харьковской области Алексей Кучер поведал, что, по словам курсанта, "всё происходило как в компьютерной игре".
"Я падал три раза". Отец выжившего при падении Ан-26 заявил, что тоже попадал в авиакатастрофыОтмечается, что у пострадавшего курсанта нет переломов, только ушибы.
Напомним, Ан-26 разбился вечером 25 сентября недалеко от города Чугуева. По данным Генпрокуратуры Украины, погибло 26 человек, всего на борту находилось 27 человек: семь членов экипажа и 20 курсантов. Глава области Кучер сообщал, что это был учебный полёт. Он также уточнил, что незадолго до катастрофы пилоты доложили об отказе левого двигателя самолёта.
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