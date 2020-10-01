"В рубашке родился, железной". Выживший в авиакатастрофе под Харьковом курсант раскрыл детали спасения

Курсант Харьковского национального университета воздушных сил Вячеслав Золочевский, единственный выживший при крушении самолёта Ан-26 под украинским Чугуевом, рассказал о деталях авиакатастрофы.

Как пояснил молодой человек в беседе с ТСН, в момент падения воздушного судна он сидел практически рядом с кабиной пилотов.

— Можно сказать, что в начале, на втором рабочем месте справа. Был резкий крен, и я по ходу подлетел, ударился головой. Я был в отключке, — отметил курсант.

Кроме того, Золочевский добавил, что после того, как очнулся, он увидел, что его придавило фюзеляжем лайнера. Это и помогло курсанту избежать более серьёзных травм.

— В рубашке родился, говорят, железной, — описал своё спасение украинец.

Добавим, что у выжившего в авиакатастрофе диагностированы сотрясение мозга, ушибы и ожоги.

Ранее губернатор Харьковской области Алексей Кучер поведал, что, по словам курсанта, "всё происходило как в компьютерной игре".