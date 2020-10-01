Россиянам рассказали о новых вопросах во время переписи населения

Среди вопросов, которые россиянам будут задавать во время Всероссийской переписи населения, появились новые. По словам заместителя руководителя Федеральной службы государственной статистики Павла Смелова, они касаются языка и образования.

— Переписные листы мы постоянно модернизируем. В этом году мы задали вопрос не только о том, какими языками вы владеете, но и какие языки используете в повседневной жизни, — приводит его слова "Интерфакс".

По словам замглавы Росстата, эти данные позволят оценить развитие культур малочисленных народов и помогут в их сохранении. Кроме того, был добавлен блок о трудовой миграции для определения реально имеющихся в каждом регионе трудовых ресурсов и потребности в создании соответствующей социальной и транспортной инфраструктуры.

Также были изменены на более понятные формулировки из блока про образование. А в большинстве регионов у переписчиков будут планшеты вместо бумажных листов. Последние останутся только в самых холодных частях страны, где не сможет работать электроника.