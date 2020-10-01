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Россиянам рассказали о новых вопросах во время переписи населения

Часть формулировок была изменена на более понятные.

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Фото © Владимир Смирнов / ТАСС

Среди вопросов, которые россиянам будут задавать во время Всероссийской переписи населения, появились новые. По словам заместителя руководителя Федеральной службы государственной статистики Павла Смелова, они касаются языка и образования.

Все российские моряки будут проходить перепись населения на берегу

Впервые в истории России принять в ней участие можно будет и через Интернет.

Переписные листы мы постоянно модернизируем. В этом году мы задали вопрос не только о том, какими языками вы владеете, но и какие языки используете в повседневной жизни,приводит его слова "Интерфакс".

По словам замглавы Росстата, эти данные позволят оценить развитие культур малочисленных народов и помогут в их сохранении. Кроме того, был добавлен блок о трудовой миграции для определения реально имеющихся в каждом регионе трудовых ресурсов и потребности в создании соответствующей социальной и транспортной инфраструктуры.

Также были изменены на более понятные формулировки из блока про образование. А в большинстве регионов у переписчиков будут планшеты вместо бумажных листов. Последние останутся только в самых холодных частях страны, где не сможет работать электроника.

Ранее Лайф сообщал, что Всероссийскую перепись населения перенесли на апрель 2021 года.

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