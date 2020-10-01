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На крупнейшей фондовой бирже Азии произошёл сбой

Другие площадки в Японии также испытывают проблемы.

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Фото © АР / ТАСС

Токийская фондовая биржа (ТФБ), крупнейшая в Азии, не сможет возобновить работу до конца четверга, 1 октября, из-за технического сбоя. Об этом сообщается на её сайте.

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Лайф разбирался, как ситуация в Нагорном Карабахе может повлиять на российские рынки, стоимость нефти и курс валют.

Все торги приостановлены до конца дня. Сроки восстановления системы пока не определены, — говорится в сообщении.

Причиной остановки работы стала неисправность системы, отвечающей за распределение рыночной информации. На фоне проблем в Токио другие биржи страны — в Саппоро, Нагое и Фукуоке — также были вынуждены остановить торги. Продолжили работать только площадка в Осаке и Токийская товарно-сырьевая биржа.

Ранее Лайф сообщал, что из-за проблем с программным обеспечением была прервана работа Московской биржи.

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