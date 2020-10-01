Минобороны Азербайджана показало кадры уничтожения колонн противника в Карабахе

Оборонное ведомство Азербайджана опубликовало кадры уничтожения боевой техники противника в Нагорном Карабахе, где на прошлой неделе обострилась ситуация.
Минобороны республики также раскрыло свои данные о потерях среди ВС Армении. Как заявили в Баку, в ходе столкновений на линии соприкосновения в период с 27 по 30 сентября "противник понёс существенные потери в живой силе, военной и боевой технике". В ведомстве подчеркнули, что это вынудило врага отступить с занимаемых позиций и важных участков местности по всему фронту.
В свою очередь представитель Минобороны Армении Шушан Степанян сообщила, что в ночь на 1 октября на некоторых направлениях продолжалась стрельба и вёлся артиллерийский огонь. По всем направлениям линии фронта сохраняется стабильное напряжение, добавила пресс-секретарь.
Путин и Макрон обсудили обострение конфликта в Нагорном КарабахеВ ходе разговора главы государств также затронули тему Белоруссии.
Напомним, обострение давнего конфликта в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября. Азербайджан и Армения выступили с взаимными обвинениями в применении оружия и начали публиковать видеоролики уничтожения техники друг друга. Сообщалось, что жертвами боевых действий стали мирные жители. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил об угрозе существованию армянского народа, аргументировав этим право страны на самооборону.
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