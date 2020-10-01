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Москвич потерял сознание за рулём и устроил смертельное ДТП

Медики не смогли привести мужчину в чувство, он погиб.

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Фото © Pixabay

В Москве на Третьем транспортном кольце водитель во время движения потерял сознание и врезался в два автомобиля. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что инцидент произошёл вечером 30 сентября. Предварительно, 25-летнему водителю машины Kia стало плохо и он устроил ДТП с автомобилями Opel и Kia. Приехавшие на место происшествия медики пытались привести мужчину в чувство, но он скончался, не приходя в сознание.

Охраняют издалека. Полиция из-за пробок не может подъехать к инкассаторской машине, попавшей в ДТП

Пострадавших в аварии нет.

Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия и уточняют причину смерти. О других пострадавших не сообщается.

Ранее Лайф рассказывал о смертельном ДТП с инкассаторской машиной под Оренбургом, в котором погибло три человека.

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