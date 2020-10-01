МИД Австралии случайно слил данные тысяч застрявших за границей людей

МИД Австралии случайно "познакомил" тысячи граждан страны, застрявших за границей из-за коронавируса, и одновременно с этим раскрыл их личные адреса электронной почты. Об этом сообщает пресс-служба министерства.
Би-би-си "по ошибке" опубликовала материал о крушении Ан-26 под Харьковом с российским КрымомВскоре изображение было откорректировано.
— Мы приносим извинения за непреднамеренное раскрытие адресов электронной почты австралийцев, которым мы пытаемся помочь вернуться домой, — говорится в сообщении.
Отмечается, что никакой другой информации проблема не коснулась. Всё случилось из-за ошибки в адресной строке писем, в результате которой в графе получателей были указаны не только непосредственные адресаты, но и вообще все, кто обращался за помощью по возвращению на родину.
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