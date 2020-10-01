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МИД Австралии случайно слил данные тысяч застрявших за границей людей

Причиной стал сбой в адресной строке рассылки электронных писем.

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МИД Австралии случайно "познакомил" тысячи граждан страны, застрявших за границей из-за коронавируса, и одновременно с этим раскрыл их личные адреса электронной почты. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

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Вскоре изображение было откорректировано.

Мы приносим извинения за непреднамеренное раскрытие адресов электронной почты австралийцев, которым мы пытаемся помочь вернуться домой, — говорится в сообщении.

Отмечается, что никакой другой информации проблема не коснулась. Всё случилось из-за ошибки в адресной строке писем, в результате которой в графе получателей были указаны не только непосредственные адресаты, но и вообще все, кто обращался за помощью по возвращению на родину.

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